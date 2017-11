Die Arbeitslosenquote sinkt im Landkreis auf 2,4 Prozent

Der Herbstaufschwung hat in Forchheim im Oktober erneut einen Zahn zugelegt. Die Zahl der Arbeitslosen sank im letzten Monat um 96 Personen (-5,6 Prozent). Von August bis September belief sich der Rückgang auf 37 Personen.

Aktuell sind 1606 Jobsuchende arbeitslos gemeldet. Vor einem Jahr waren es 104 Personen (+6,1 Prozent) mehr gewesen. Die Arbeitslosenquote beträgt 2,4 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 2,6 Prozent. Das gilt als Vollbeschäftigung.



Mehr Stellen gemeldet

Im Oktober bekam der Arbeitgeberservice von Betrieben 308 sozialversicherungspflichtige Stellen gemeldet, 25,2 Prozent (+62) mehr als im letzten Jahr. Im Bestand gibt es 996 Beschäftigungsangebote. Das sind 45,4 Prozent mehr (+311) als vor einem Jahr. Forchheim hat im Vorjahresvergleich im Bestand den größten Zuwachs an Stellenangeboten unter allen Regionen des gesamten Agenturbezirks Bamberg-Coburg.

Im Oktober sank die Zahl der Arbeitslosen im Agenturbezirk um 733 Personen (-7,0 Prozent) auf 9741. Sie unterschritt nach dem saisonüblichen Anstieg in den Sommermonaten wieder die 10 000er-Marke, die sie im Juni erstmalig seit 1980 knackte. In den letzten zwölf Monaten ist die Arbeitslosigkeit um 803 Personen (-7,6 Prozent) zurückgegangen.

Die Arbeitslosenquote verringerte sich im abgelaufenen Monat um 0,3 Prozentpunkte auf 2,8 Prozent (Vorjahr 3,1 Prozent). In den vergangenen vier Wochen verloren 1332 Männer und Frauen ihre Beschäftigung, 29 (-2,1 Prozent) weniger als im Oktober 2016. Nach den saisonal - durch Schul- und Ausbildungsende bedingt - erhöhten Arbeitslosmeldungen in den Vormonaten September (1389) und August (1447) sank der Zugang wieder. 1307 Personen konnten im letzten Monat ihre Arbeitslosigkeit durch Aufnahme einer neuen Beschäftigung beenden. Das waren 5,3 Prozent weniger (-73) als im Vorjahresmonat.

Der Herbstaufschwung bot allen Personengruppen Beschäftigungsaussichten. Die Jugendarbeitslosigkeit (bis 25 Jahre) sank im letzten Monat um 21,4 Prozent beziehungsweise 290 Personen auf 1065, die der Ausländer um 172 (-9,2 Prozent) auf 1700.



Lichtblick in dunkler Jahreszeit

"Die Konjunktur ist weiterhin im Aufwind. Eine frische Brise bescherte uns einen fortwährenden Herbstaufschwung in den vergangenen beiden Monaten", erklärt Brigitte Glos, Leiterin der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg, die aktuelle Lage auf dem Arbeitsmarkt und führt fort: "Der Jobmotor dreht weiterhin auf Hochtouren. Der Stellenbestand ist seit Jahresbeginn im Durchschnitt um gut ein Drittel größer als im letzten Jahr. Die Zahl der Arbeitslosen liegt deutlich unter der von 2016. Seit letztem Jahr stieg die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Agenturbezirk um über 5400 auf 237 000." red