Die Arbeiten zum Umbau der A 73 bei Ebersdorf bei Coburg beginnen

Am Montag, 4. September, beginnen die Arbeiten zum Umbau der Anschlussstelle Ebersdorf bei Coburg. Durch diese Maßnahme wird die Leistungsfähigkeit des Verkehrsknotens, über den die Bundesstraße B 303 und die neue Kreisstraße CO 13 an die Bundesautobahn A 73 angebunden sind, erheblich gesteigert, teilt die Dienststelle Bayreuth der Autobahndirektion Nordbayern mit. Bei dem Anschlussstellenumbau für insgesamt rund 2,5 Millionen Euro handelt es sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme des Landkreises Coburg, der Servicestelle Kronach des staatlichen Bauamtes Bamberg und der Dienststelle Bayreuth der Autobahndirektion Nordbayern. Durch mehrere Einzelmaßnahmen, die sich über den gesamten Anschlussstellenbereich erstrecken, werden die Leistungsfähigkeit und der Sicherheitsstandard am Verkehrsknoten deutlich verbessert.

Hauptprojekt ist dabei der Bau einer Direktrampe von der B 303 aus Richtung Ebersdorf in Richtung Coburg. Autofahrer können zukünftig von der B 303 direkt nach rechts zur A 73 fahren und müssen nicht mehr an der Ampel nach links abbiegen, was immer wieder zu langen Staus führte. Eine weitere Maßnahme ist der Anbau einer Rechtsabbiegespur an der Ausfahrtsrampe der Autobahn aus Richtung Bamberg, die als Einfädelspur an der B 303 in Richtung Ebersdorf weitergeführt wird. Ein Stopp an der Ampel entfällt dadurch zukünftig.

Ein Hauptteil der Arbeiten soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Die Befahrbarkeit des Anschlussknotens wird während der gesamten Bauzeit aufrecht gehalten. Die Fahrbahn der A 73 in Richtung Coburg wird auf einen Fahrstreifen reduziert. Die Fahrbahn Richtung Bamberg ist durch die Arbeiten nicht betroffen. red