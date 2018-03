red



Mit seinem neuen Programm "Anarchophobie - Die Angst vor Spinnern" gasttiert der Kabarettist Philip Simon am Mittwoch, 13. Dezember, um 20 Uhr im E-Werk Erlangen. "Auf der Suche nach uns selbst verlieren wir das Wir. Und wer wissen will, ob wir in einer Solidargemeinschaft leben, muss sich nur mal mit einem Kleinwagen auf die Autobahn trauen", sagt er.Der mehrfach preisgekrönte Kabarettist seziert mit großer Spielfreude seine eigenen Gedanken mit dem Skalpell und stellt fest: Die einzigen Visionen, die er noch hat, sind medikamentös bedingt. Ein gefühlvoller und pointierter Hobbyphilosoph auf der Suche nach einer Antwort, zu der er selbst nicht mal die Frage kennt. Die neue Show von Philip Simon ist eine Rückrufaktion für den gesunden Menschenverstand.Karten sind im Ticketshop des "fifty-fifty", unter Telefon 09131/24855, online unter www.theaterfiftyfifty.de sowie an der Abendkasse erhältlich.