Forchheim — In diesem Jahr feierten die Mitglieder der Seniorentanzgruppe "Verklärung Christi" 40 Jahre Seniorentanzen in Forchheim. Geleitet wird die Gruppe von Irmgard Först-Steiner. "Es war eine wunderschöne Feier", erzählt die Tanzgruppenleiterin stolz.

Der Tag begann mit einem ökumenischen Dank-Wort-Gottesdienst, den der ehemalige Pfarrer von Verklärung Christi, Martin Battert, gemeinsam mit Pfarrer Christian Muschler von der Christuskirche hielt. Bereits während des Gottesdienstes wurde getanzt. "Wir haben das Vaterunser zu wunderschöner Musik als Gebärdentanz gebracht. Das hat den Gottesdienst bereichert", erzählt Irmgard Först-Steiner.

Karl-Heinz Dorsch aus Leutenbach begleitete die Messe mit Gitarre und Gesang. Danach gab es einen Stehempfang, bei dem Irmgard Först-Steiner Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) und den Seniorenbeauftragten der Stadt, Paul Gerhard Käding, begrüßte. "Beim geselligen Teil wurde viel getanzt", berichtet die Tanzgruppenleiterin strahlend. Die Seniorentanzgruppe "Verklärung Christi" trat festlich gekleidet und mit Rosen in den Händen auf und zeigte unter anderem die Rosenpolonaise. Mit 61 Jahren ist Gertrud Drummer die jüngste, mit 91 Jahren Ruth Eger die älteste Tänzerin. Letztere erhielt eine Urkunde, eine Rose und einen "Schokopartner" für ihr ebenfalls 40-jähriges Jubiläum.

Doch auch die Gäste hatten sich etwas für die Feiern überlegt. Die Tanzgruppe aus Heroldsbach hatte ein Gedicht verfasst, und die Tanzgruppe aus Bamberg trug einen Geburtstagstanz vor. Die Tanzgruppe des Seniorenbüros zeigte ihr Können wie auch die Tanzgruppe aus Burgebrach. Abends gab es zur Stärkung noch ein Buffet.

"Ich habe so viel Freude in den Gesichtern gesehen. Das war so schön", schwärmt Irmgard Först-Steiner und lud alle Gäste gleich zum nächsten Begegnungstag ein.