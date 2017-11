Die "Äh-Werker" sind wieder am Werk

red



Die Kabarettgruppe der Städtischen Volkshochschule Bamberg, "Die Äh-Werker" unter der Leitung von Arnulf Sowa, feiert mit ihrem Programm "Aber sonst geht's euch gut?!" ihr 25-jähriges Bestehen. Aufführungen finden statt am Freitag, 24., und am Samstag, 25. November, jeweils um 20 Uhr im Alten E-Werk, Tränkgasse 4, in Bamberg. Karten gibt es beim BVD-Kartenservice, Lange Straße 39/4, Telefon 0951/9808220, unter www.bvd-ticket.de sowie an der Abendkasse. Veranstalter ist die VHS Bamberg-Stadt.