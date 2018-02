Dicht hintendran und auch noch Lichthupe

Wege des Verdachts einer Nötigung im Straßenverkehr ermittelt die Haßfurter Polizei. Passiert ist das Ganze am Montagmorgen auf der Staatsstraße 2258 zwischen den beiden Gemeinden Rauhenebrach und Oberaurach. Eine Verkehrsteilnehmerin war mit ihrem Fiat von Fabrikschleichach in Richtung Unterschleichach unterwegs, als von hinten ein Wagen mit Bamberger Kennzeichen dicht auffuhr und Lichthupe gab. Nach der Linkskurve überholte er und setzte sich vor den Fiat der Frau. Auf dem geraden Stück vor Unterschleichach bremste er dann zweimal ohne Grund bis zum Stillstand ab und schaltete das Warnblinklicht ein. Die Pkw-Fahrerin musste stark abbremsen, um nicht aufzufahren. Die Fahrerin des Fiat und ihre Beifahrerin konnten sich nur das Teilkennzeichen BA-BE 17 (?) des dunklen Autos merken. Hinweise erbittet die Polizei in Haßfurt, Telefon 09521/9270.