Diamantene Hochzeit im Hause Dorsch

Ganz nach dem Motto "Heirate über'n Mist und du weißt, wo du bist!" heirateten vor 60 Jahren die beiden gebürtigen Poxdorfer Maria Götz und Peter Dorsch. Marias praktische Art und die guten Ideen haben Peter schon immer imponiert, so dass trotz vieler hübscher Mädchen auf dem Jura er seiner Maria den Ring ansteckte. Nun durften die beiden das seltene Fest der diamantenen Hochzeit feiern.

Peter Dorsch lernte in Hohenpölz das Schmiedehandwerk und übernahm den elterlichen Schmiede-Betrieb in Poxdorf. Er führte die Schmiede zunächst in Vollzeit und arbeitete dann noch 20 Jahre bei der Firma Oeka-Metall in Bamberg. Seine Frau Maria, die die Land- und Hauswirtschaftsschule in Bamberg besuchte, kümmerte sich um die zum Anwesen gehörende Landwirtschaft und zog den Sohn groß.

Peter Dorsch engagierte sich ehrenamtlich in vielen Bereichen der Gemeinde und erhielt dafür 2012 die Ehrennadel des Landkreises Bamberg. Für 50-jähriges aktives Singen erhielt er die Ehrenmitgliedschaft des Gesangsvereins Liederkranz Königsfeld und für 42-jährige Tätigkeit als Kassier die Ehrenmitgliedschaft der Freiwilligen Feuerwehr Poxdorf. Er stand 25 Jahre lang dem Pfarrgemeinderat der katholischen Pfarrei Königsfeld vor und ist Gründungsmitglied der Ortsgruppe Königsfeld des Fränkischen Schweiz Vereins, des Sportvereins DJK Königsfeld und des Stammtisches Jurafreunde Poxdorf. Er war als Theaterspieler bei mehreren Vereinen und mit seinen Mundartvorträgen bei vielen Gelegenheiten bekannt. Ein derartiges ehrenamtliches Engagement ist in der heutigen Zeit nur noch schwer zu finden.

Die beiden sind sehr stolz darauf, ihren Lebensabend zu Hause mit der Familie ihres Sohnes verbringen zu können und dadurch täglich ihren Sohn mit Schwiegertochter und drei Enkelkindern um sich zu haben.

Neben Bekannten und Verwandten gratulierte im Namen des Landkreises Bamberg stellvertretender Landrat Johann Pfister und im Namen der Gemeinde Königsfeld Erste Bürgermeisterin Gisela Hofmann. Die Glückwünsche der Pfarrei überbrachte Pfarrgemeinderatsmitglied Karl Brehm. Gemeinderatsmitglied Christian Dorsch wünschte dem Paar im Auftrag der Ortschaft Poxdorf alles Gute für die Zukunft. red