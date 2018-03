DGB wählt Kreisvorstand

Vetreter aller acht Mitgliedgewerkschaften wählten bei einer konstituierenden Sitzung die neue DGB-Kreisvorstandschaft. Die Organisation vertritt rund 7500 Gewerkschaftsmitglieder im Landkreis Forchheim. Neben den Wahlen wurden auch die Arbeitsschwerpunkte für die nächsten vier Jahre diskutiert und festgelegt.

Die amtierende Vorsitzende Christa Gerdes zog eine positive Bilanz der letzten vier Jahre. Der Kreisverband habe dem DGB ein Gesicht vor Ort und eine politische Stimme gegeben. Und das nicht nur durch die traditionellen Veranstaltungen am 1. Mai, die Feierlichkeiten zum Internationalen Frauentag und "Runden" für Betriebs- und Personalräte aus Forchheimer Betrieben, sondern vor allem durch zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen zu den Themen Rente, Arbeitszeit, Vermögensverteilung, Bundestagswahl und durch die Mitarbeit in Bündnissen".

Die Einführung des Mindestlohns sei eine gewerkschaftliche Errungenschaft gewesen, von der mehrere Tausend Forchheimer Arbeitnehmer profitierten, sagte die DGB-Kreisvorsitzende. Sie fügte hinzu, man dürfe sich aber auf dem Erreichten nicht ausruhen, wenn mehr als 80 000 Personen in Bayern zusätzlich zu ihrer Arbeit Leistungen der Grundsicherung beziehen müssten.

Ihr Stellvertreter Peter Knust betonte: "Die Rente wird für uns auch nach der Bundestagswahl ein Kernthema bleiben." Wer jahrzehntelang gearbeitet habe, müsse im Alter davon leben können.

Bei den Neuwahlen wurde Christa Gerdes (IG Metall) einstimmig als Vorsitzende bestätigt. Auch ihr bisheriger Stellvertreter Peter Knust (IG BCE) wurde einstimmig wiedergewählt.

Im Kreisvorstand sind alle acht Mitgliedsgewerkschaften vertreten. Auch die DGB-Jugend, Frauen und Senioren haben einen eigenen Vertreter im Kreisvorstand. Das neue Gremium forderte in seinem ersten Antrag ein bayerisches Bildungsurlaubsgesetz. So ein Gesetz sei notwendig als Reaktion auf die Veränderungen in der Arbeitswelt und die Erwartungen des lebenslangen Lernens an den Einzelnen, so Kreisvorsitzende Gerdes. red













