Deutsch als Fremdsprache

red



Das Erlernen der Landessprache ist die beste Möglichkeit, sich in einem fremden Land zurechtzufinden. Für alle, denen das Deutsche fremd ist, bietet die VHS Coburg einen Intensivkurs, der einen ersten Wortschatz und einfache Strukturen der deutschen Sprache vermittelt. Der Kurs umfasst 20 Abende und startet am 9. April. Er findet jeweils montags und donnerstags um 17 Uhr im VHS-Haus 1, Löwenstraße 15, in Coburg statt.Eine Anmeldung ist unter der Rufnummer 09561/8825-0 oder unter www.vhs-coburg.de möglich.