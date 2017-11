Deutliche Niederlage

Die Alligators-Baskets Höchstadt haben in der Bezirksliga beim SV Burggrafenhof eine deutliche 52:71-Niederlage kassiert. Bereits zur Pause war die Partie entschieden. Zu Beginn gestalteten die Gäste die Begegnung offen, die gute Ballbewegung in der Offense mündete aber zu selten in erfolgreiche Würfe. Gegen Ende des ersten Viertels setzte sich Burggrafenhof leicht ab und führte diesen Trend in den darauffolgenden zehn Minuten fort. Hier haderten die Höchstadter mit Schiedsrichterentscheidungen - allerdings verließ sie auch das Wurfglück komplett, weshalb das Viertel klar mit 6:25 verloren wurde. Anschließend standen die Alligators hinten besser, so dass der letzte Abschnitt mit 18:7 an die Mannschaft von Coach Andreas Müller ging. SeSb

Höchstadt: Moos (13), Bosse, Herrmann, Schneider (je 8), Dausch, Wichert (je 4), Holzmann (3), Rippel, Schwab (je 2), Scheffler