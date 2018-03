Des woä fei knapp!

Nach einem gemeinsamen sonntäglichen Mittagessen in der Innenstadt begleite ich das befreundete Ehepaar zu seiner Wohnung in der Friedrichstraße. Dann verabschiede ich mich, um durch den Hain heimzulaufen.

Aber an der Ampel warten mindestens fünfzehn Fahrzeuge auf das Signal "grün". Ich denk: Na, die Gelegenheit ist günstig , und schlängl mich zwischen zwei Autos durch, um schnell auf den gegenüberliegenden Gehsteig am Schönleinsplatz zu kommen. Dabei hab ich aber nicht an die Ampel von der Hainstraße her gedacht - und die ist grün!



A weng bessä aufpassn

Laut quietschend bremst vor mir ein Taxi, in das ich beinah hineingelaufen wär. No, do bin i ganz schöö äschrockn! Als ich auf dem Gehsteig angekommen bin, dreht der Taxi-Chauffeur sein Fenster herunter: "Also, Fra Schmidt, passn Sie halt in Zukunft a weng bessä auf, wenn Sie übä die Stroß gehn!"

Och Gottla, deä kennt mich aa nuch! "Entschuldigung, Entschuldigung! Und nix füä ungut!", bring ich grod nuch raus. Do beugt er sich a bissla ausm Fenster: "Ich möcht fei Ihä Gschichtla im FT nuch längä lesn!" - und braust davon!

Unwillkürlich fällt miä nuch so a ähnlichs Gschichtla ei - aus meinä Verwandtschaft, und vor fast 80 Jahren passiert. Also - der Bapist stammte aus einem abgelegenen Juradörfchen. Im Mai 1939 hot eä in des Gemüsgschäft vo dä Reta om Kaulberg eigheiärt. Sie hatte Jahre lang mit einem stabilen Handwagen des frischa Gemüs aus der Untern Gärtnerei hergschafft. Das war dem frischgebackenen Ehemann schnell zu viel und so wurde das Dreirad "Goliath" gekauft und er machte den Führerschein. Bald darauf wollte er zum Obstkaufen in sein Heimatdörfchen - natürlich mit dem neuen Auto! Die Reta bestand allerdings darauf, dass ihr 17-jähriger Neffe Otto mitfuhr: "Mä waaß ja net, wos alles passiern ko!"

Schon daheim in der Laurenzistraß schaltete der Bapist in den Leerlauf, um Benzin zu sparen. "Sixt, so mecht mä des", sagte er überlegen zum Otto, der neben ihm saß.

Beim Karmelitenbrunnen wollte er endlich einen Gang einlegen, aber es funktionierte nicht! Des Autola is schneller und schneller worn: "Sakradi!", hot der Bapist gschriea und hat aufgeregt am Schalthebel herum gefuhrwerkt, dass es nur so gekracht hat. "Wie griechi denn bloß den Gong nei?", schrie er verzweifelt den Otto an - obä deä hots aa net gewißt. In rasendem Tempo - so kam es wenigstens den beiden vor - is des Dreirad übers Kopfsteinpflaster gschossn, vorbei an der Obern Pfarr ."Heilicha Mutter Gottes", hot der Bapist gejammert und gleich drauf gflucht: "Sakra, sakra!" Die Engstelle am Fuß des Kaulbergs kam bedrohlich näher und der Otto sah sich schon zerschmettert am "Haus zum Marienbild" liegen.



Hauptsach, gsport!

Des Dreirad hot gholpert und gschleudert - aber in letzter Sekunde zog der Bapist das Steuer krampfhaft nach links in die Roppeltsgass. Ein Wunder, dass kein Gegenverkehr kam! (No ja, es woä ja 1939). Am Fuß des Dombergs brachte er schließlich das Auto zum Stehen.

Keesweiß hom sich die zwaa oogstarrt. Der Bapist stotterte erleichert: "D-d-des woä fei knapp!" Drauf der Otto spöttisch: "Hauptsach, du host Benzin gsport!"