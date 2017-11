Unter dem Titel "Des is zum Heuln!" bringt die fränkische Kultband "Häisd'n'däisd vomm mee" nunmehr ihr viertes Programm auf die Bühne. Am Freitag, 24. November, gastieren sie damit in der Höchstadter Kulturfabrik. Dabei greifen die sechs fränkischen "Frecker" Themen auf, die so unerwartet wie alltäglich sind.

Ihre musikalische Virtuosität und Vielfältigkeit kommt dabei perfekt zum Tragen. Das alles, gepaart mit hintersinnigem Humor, bei dem auch der kritische Blick nie fehlen darf, ergibt eine Mischung, die einem Freudentränen in die Augen treiben. Es is doch wirklich zum Heuln!

Die Vollblut-Franken begeistern mit ihrem amüsant-eigenwillen Streifzug durch die Welt der Musik. Unkonventionell, locker, vielstimmig und mit komödiantischem Talent balancieren sie über die Bühnenbretter, servieren nicht nur für fränkische Gewächse ein überzeugendes Programmangebot.

Die Musiker sind gern gesehene Gäste im Bayerischen Rundfunk und Bayerischen Fernsehen und sind Kultur- und Kreativpreisträger. red