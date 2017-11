Derby knapp verloren

Das Derby in der 2. Basketball-Regionalliga Nord zwischen der BG Litzendorf und dem BBC Bayreuth II entwickelte sich anfangs zu einem munteren Spiel. Beide Offensivreihen zeigten eine ansprechende Leistung, wobei die Gäste eine knappe Führung behaupten konnten.

Im zweiten Viertel bekamen die Hauherren die Dreierschützen der Bayreuther nicht in den Griff, was diese konsequent ausnutzten und ihren Vorsprung bis zur Pause auf zwölf Punkte (27:39) ausbauen konnten.

Nach der Halbzeit stand die Verteidigung der BGL wesentlich besser und gestattete den Gästen keine leichten Körbe mehr. Vor dem Schlussviertel betrug der Rückstand nur noch sieben Punkte.

Ein 7:0-Lauf der Bayreuther zu Beginn des letzten Viertels beendete fast schon die letzten Hoffnungen auf ein Comeback der BGL (41:55). Doch zum Ende hin kam die Heimmannschaft so richtig ins Rollen. Mit einer Zonenverteidigung brachten die Gastgeber die Bayreuther in Bedrängnis, was zu einfachen Punkten im Angriff führte. Beim 61:61 war plötzlich wieder alles möglich. Doch dann traf die BGL die falschen Entscheidungen, die Bayreuther Bundesliga-Reserve legte wieder etwas zu und nutzte ihre Chancen an der Freiwurflinie. Am Ende verlor Litzendorf das Oberfrankenderby nicht ganz unverdient mit 63:69. Die zweite Hälfte macht allerdings Mut für die anstehenden Aufgaben. lr

BG Litzendorf: Sperke (19), Rockmann (18), Slabu (11), Kolbert (7), Ruhl (6), Tuttor (2), Roch, Schlaug, Wimmer, Knauer