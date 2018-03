Der Zweckverband ist schuldenfrei

Heßdorf — Die Mitglieder des Abwasserzweckverbandes Seebachgrund beschlossen einstimmig den Haushalt für das laufende Jahr. Die Einnahmen und Ausgaben werden jeweils rund 805 000 Euro betragen. Wie Kämmerer Jörg Hausam erläuterte entfallen auf den Verwaltungshaushalt rund 465 000 Euro und im Vermögenhaushalt sind 340 000 Euro für Investitionen vorgesehen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine gewaltige Reduzierung, so schloss der Haushalt 2017 der Verbandgemeinden Großenseebach, Weisendorf und Heßdorf noch mit 1,13 Millionen Euro ab.



Kein eigenes Personal

"Der Zweckverband beschäftige sich überwiegend mit der Abwassereinrichtung, wie dem Unterhalt", erklärte der Verbandsvorsitzende und Weisendorfer Bürgermeister Heinrich Süß. Da der Abwasserzweckverband über kein eigenes Personal verfügt, werde das Personal der Mitgliedsgemeinden eingesetzt. Die Personalausgaben werden deshalb auf mit Beiträgen auf die Mitgliedgemeinden umgelegt. Vorsorglich setzte der Kämmerer in den Haushalt einen Kassenkredit von 50 000 Euro ein, der aber nach seiner Meinung nicht in Anspruch genommen wird.



Haushalt gebilligt

Da die Abwässer der drei Gemeinden der Kläranlage in Erlangen zugeführt werden, müssen natürlich auch den Erlanger Entwässerungsbetrieb Zahlungen geleistet werden. Wie der Kämmerer erläuterte, habe der Zweckverband keine Schulden und bilde auch generell keine Rücklagen.

Die Verbandräte billigten den Haushalt ebenso wie die dazugehörige Satzung. Auch für die Jahresrechnung des Jahres 2016 im Ergebnis mit 855 000 Euro, deren Ergebnis Süß feststellte, wurde einstimmig Entlastung erteilt.

Der Abwassersammler, also der Kanal nach Erlangen funktioniere zwar seit 1989 ohne Probleme, allerdings könnten in absehbarer Zeit größere Ausgaben auf den Zweckverband zukommen. Schließlich haben sich die Gemeinden weiterentwickelt und Einwohnergleichwerte (EWG) mussten um 4100 EWG auf nun 18 100 EWG erhöht werden.



Bald größere Ausgaben?

Da der Hauptsammler an seine Kapazitätsgrenze komme, wurde an das Herzogenaurach Büro GBI eine Studie in Auftrag gegeben. So soll das Ingenieurbüro eine Bestandsaufnahme des Sammlers sowie der Zuleitungen prüfen und eine Funktions- und Mengenprüfung durchführen. Dazu sind ist auch eine hydraulische Berechnung erforderlich und es müssen die geplanten Entwicklungen der Mitgliedsgemeinden berücksichtigt werden. Außerdem sollen die Messeinrichtungen überprüft werden, der Verband beauftragte das Ingenieurbüro mit den entsprechenden Untersuchungen.