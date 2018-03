Der wiedergewählte Vorsitzende hat Sorgen

Ingo Treubert führt weiterhin als Vorsitzender den SV Tambach. Bei der Hauptversammlung wurde er einstimmig wiedergewählt. Allerdings standen bei seinem Jahresrückblick auch Sorgenfalten auf der Stirn. Der Grund: Der Mitgliederstand ist überdurchschnittlich gesunken. Derzeit seien es 229 Mitglieder, 21 weniger als im Vorjahr. Treubert nannte als Grund für den Rückgang, dass die C-Jugendspieler nicht mehr an den Verein gebunden werden konnten.

Erfreulich jedoch sei der Anteil der Kinder und jungen Erwachsenen mit 26 Prozent. In Zukunft wird es schwieriger werden, zwei Seniorenmannschaften im Spielbetrieb zu halten, auch die eigenständige Jugendarbeit werden zunehmend schwierig werden. Schon jetzt habe die F-Jugend eine Spielgemeinschaft mit dem TSV Scheuerfeld eingehen müssen. Um aus der Misere herauszukommen, seien bereits Gespräche mit dem Nachbarverein Dietersdorf über eine zukünftige Zusammenarbeit in der Fußballabteilung geführt worden, es gebe aber noch keine Ergebnisse.

Ferner informierte Treubert über den Stand des Baues der Kleinkläranlage, zu der die Gemeinde Weitramsdorf einen Kredit von 32 000 Euro gewährt habe. Bürgermeister Wolfgang Bauersachs (BfB) lobte die gute finanzielle Situation des Vereins und das Engagement bei den zahlreichen Veranstaltungen, wobei er den Beschluss bedauerte, ab 2019 aus wirtschaftlichen Gründen keine Silvesterwanderung mehr zu unternehmen.

Lothar Weidner