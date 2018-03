Der Vorsitz beim TVO ist wieder vergeben

Mit Kathrin Müller hat der Turnverein Oberwallenstadt eine neue Vorsitzende. Die 32-Jährige wurde auf der Generalversammlung einstimmig gewählt. Auch weitere vakante Posten konnten neu besetzt werden. Renate Krippner, Stellvertretende Vorsitzende für Finanzen, hatte seit dem Rücktritt von Sebastian Müller die Vereinsgeschicke kommissarisch übernommen und unermüdlich nach einer guten Lösung gesucht.



Lob an die TUrnkindermütter

In ihrem Rückblick lobte Krippner die Abteilungen, es sei sparsam gewirtschaftet worden und nur das ausgegeben worden, was auch unbedingt benötigt wurde. Dabei sprach sie den Hallenboden an, der erneuert werden musste. Die Devise der nächsten Jahre laute weiterhin: "Sparen, Sparen, Sparen". Man sei nach wie vor auf Spenden angewiesen, wobei sie insbesondere für das Jahr 2017 den Ehrenmitgliedern und den "fleißigen Turnkindermüttern" dankte.



Wahlergebnisse

Die Neuwahlen erbrachten folgende Ergebnisse, sämtlich einstimmig: Vorsitzende Kathrin Müller, Stellvertretende Vorsitzende Finanzen Renate Krippner, Stellvertretende Vorsitzende Sport Margit Barsch, Schriftführerin Tanja Sittig, Pressewartin Margarete Fischer, Kulturreferent Werner Scholz, Sachverwalter Peter Sünkel und Manfred Barsch. Internetbeauftragter Norbert Kremer, Beisitzer Martina Feiler, Josef Kotschenreuther, Mandy Renner, Revisoren Alfons Endres, Erwin Hemmer, Raimund Klüsekamp, Leiter Fahnenabordnung Gerald Krippner.

Formell und einstimmig bestätigt wurden die AbteilungsleiterInnen: Jugendleitung Linda Krippner, Handball Corinna Lorenz, Tennis Ingrid Bogdahn, Tischtennis Bernd Feulner, Turnen Helga Bätz. red