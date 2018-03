Im April wird das Markgräfliche Opernhaus wiedereröffnet. Um die Wartezeit zu verkürzen, bietet die Universität Bayreuth eine Vortragsreihe an. Der vorletzte Vortrag ist den Herausforderungen gewidmet, die es bei der Restaurierung des Markgräflichen Opernhauses zu bewältigen gab. Referent ist Professor Matthias Staschull vom Restaurierungszentrum der Schlösserverwaltung. Interessierte sind hierzu morgen um 18 Uhr in das Iwalewahaus in Bayreuth, Ecke Wölfelstraße/Münzgasse, eingeladen. Der Eintritt ist frei. red