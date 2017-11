Der vierte König kommt nach Bamberg

Nach dem Ausverkauf der beiden Aufführungen des besonderen Weihnachtsoratoriums in Bayreuth "Der vierte König" von Michael Lippert, findet dieses Konzert nun auch in der Bamberger Erlöserkirche statt - am Freitag 1. Dezember, um 19.30 Uhr.

Das Werk beschreibt nach einer russischen Legende die Reise eines vierten Königs, der sich mit den Heiligen drei Königen aufmachte, dem Stern von Bethlehem zu folgen. Er erreicht aber sein Ziel - den Stall von Bethlehem - nicht, da er auf dem Weg für alle möglichen Leidenden und Hilfesuchenden sein letztes Hemd opfert und damit erst nach 30 Jahren im Heiligen Land ankommt, gerade noch rechtzeitig, um Zeuge von Christi Passion und Auferstehung zu werden.

Durchsetzt mit schamanisch anmutenden Klängen des Djembenensembles "Faniba" variiert das Werk des Bayreuther Komponisten Lippert das Weihnachtslied "Ich steh an deiner Krippen hier" von Paul Gerhardt. Es musizieren der Kinder- und der Kantatenchor der Erlöserkirche, unterstützt vom Jugendchor Gundelsheim und der Kantorei Bayreuth-St. Georgen, Orchestermusikern und Solisten.

Karten gibt es beim BVD und im Pfarramt der Erlöserkirche. Für Kinder sind besondere Freitickets erhältlich. red