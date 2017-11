Der Verein für Jugendhilfe nimmt Menschen nach Fehltritten an die Hand

Seit fast 30 Jahren ist Wolfgang Maier hauptamtlicher Mitarbeiter des Vereins für Jugendhilfe e.V. Bamberg. Für seine Verdienste um die bayerische Justiz erhält Maier heute aus den Händen von Justizminister Winfried Bausback eine Medaille überreicht.

Bei seiner täglichen Arbeit mit den jungen Straffälligen habe Wolfgang Maier immer ein wesentliches Ziel vor Augen: die erneute Straffälligkeit der Jugendlichen zu verhindern und ihnen einen Weg in ein besseres Leben zu weisen. "Wolfgang Maier bietet den jungen Menschen, die sich in schwierigen, orientierungslosen Lebensphasen befinden, ein Lernfeld, das sie oftmals in ihrem persönlichen Umfeld nicht finden können", erklärte der Justizminister im Vorfeld der heutigen Ehrung. Unter anderem hilft der Verein Jugendlichen dabei, sich bei gemeinnütziger Arbeit neu zu orientieren.



Was ist der Verein für Jugendhilfe?

Wolfgang Maier : Als freier, gemeinnütziger Träger der Jugendhilfe führt der Verein ambulante Maßnahmen für straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende durch. Wir sind zuständig für die Umsetzung richterlicher Weisungen wie Betreuungs- und Gesprächsweisungen, soziale und Anti-Gewalt-Trainingskurse, Täter-Opfer-Ausgleich, Projekte zur Leistung gemeinnütziger Arbeit, Beratungsangebot Fachstelle. Wesentliches Ziel unserer Arbeit ist die Verhinderung erneuter Straffälligkeit.



Wie helfen Sie den Jugendlichen?

Wir bieten ein Lernfeld, in dem die jungen Menschen sich mit ihrer Straftat und deren Folgen auseinandersetzen und Strategien entwickeln können ihre soziale Kompetenzen entwickeln und erweitern lernen, ihren Alltag zu bewältigen und in die Lage versetzt werden, die eigene Zukunft zu planen und zu gestalten.



Wie machen sie das?

Wir betreuen die jungen Menschen pädagogisch und wollen ihre soziale Eingliederung in die Gesellschaft erreichen. Das machen wir auch in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Initiativen, die Hilfe für gefährdete junge Menschen leisten. Ganz wichtig dabei ist auch die Entwicklung und Erprobung von Modellen zur Prävention im Bereich der Jugendkriminalität.



Worin arbeiten Sie mit der Justiz zusammen?

Der Verein für Jugendhilfe übernimmt als freier Träger der Jugendhilfe Pflichtaufgaben der Kommunen und Jugendämter, indem er die richterlichen Weisungen ausgestaltet und auf Anregung der Staatsanwaltschaft den Täter-Opfer-Ausgleich übernimmt. Dazu besteht regelmäßiger Kontakt zu allen am Jugendstrafverfahren beteiligten Personen wie Polizei, Jugendstaatsanwälten, Jugendrichtern, Bewährungshelfern. In der Regel führen wir die Maßnahmen durch und melden das Ergebnis schriftlich an die Justiz zurück.



Die Fragen stellte Oliver Urbanke