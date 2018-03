Der VdK-Ortsverband Stettfeld feierte sein 70-jähriges Bestehen

Mit einem Gottesdienst und einem anschließenden Weißwurstfrühstück feierte der VdK-Ortsverband Stettfeld am vergangenen Sonntag sein 70-jähriges Bestehen.

Der Stettelder Ortsverband war 1948 von Ludwig Schlee, Johann Zehendner, Johann Wilhelm, Johann Schlapp und Willi Birlem gegründet worden. Als Betreuerin der Witwen engagierte sich Dora Gering. Hauptziel des VdK war es, nach dem Krieg den Kriegsopfern und Hinterbliebenen ein menschenwürdiges Dasein und finanzielle Hilfe zu sichern.

Pfarrer Matthias Rusin hob in seiner Predigt zum Jubiläum die besondere Bedeutung des Sozialverbandes für die Gemeinschaft hervor: "Es ist wichtig, dass es Menschen gibt, die sich für andere einsetzen."

Im Anschluss an die Messe legte der Vorsitzende, Johann Scheiger am Ehrenmal für die Gefallenen der Weltkriege eine Blumenschale nieder und gedachte der bereits verstorbenen Mitglieder.

Beim anschließenden Weißwurstfrühstück stand das Gesellige im Mittelpunkt. Für die Kleinen hatten die Verantwortlichen einen Luftballonwettbewerb organisiert. Die Preisverleihung an die Gewinner findet bei der Weihnachtsfeier des VdK am 9. Dezember statt.

Am Nachmittag schloss sich die Jahresversammlung an die Feierlichkeiten an. Johann Scheiger gab einen kurzen Rückblick auf die zahlreichen Aktivitäten des Verbandes.



Drei Ausflugsfahrten geplant

Auch in diesem Jahr sind wieder drei Ausflugsfahrten geplant. Bereits am 7. April geht es auf Osterbrunnenfahrt nach Forchheim und in die Fränkische Schweiz. Die Sommerfahrt am 23. Juni führt nach Würzburg und Veitshöchheim und die traditionelle Weihnachtsmarktfahrt führt am 1. Dezember nach Regensburg. Für alle Fahrten sind noch Plätze frei. Interessierte können sich jederzeit bei Johann Scheiger anmelden.

Die Jahresversammlung im Jubiläumsjahr bot auch den geeigneten Rahmen für die Ehrung langjähriger Mitglieder. Seit zehn Jahren halten Inge Gehring, Maria Stilkerich und Renate Then sowie Werner Spath und Johann-Jakob Waldmann dem Verband die Treue. Helga Pilitsch kann auf 30-jährige Mitgliedschaft zurückblicken. Für zehn Jahre ehrenamtliche Tätigkeit im Vorstand wurden Johann Scheiger und Edelbert Stretz ausgezeichnet. Seit fünf Jahren ist Gundi Pfab ehrenamtlich für den VdK tätig. cz