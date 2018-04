Der stellvertretende Vorsitzende des VdK-Kreisverbandes Coburg, Horst Nikol, hat bei der Hauptversammlung des VdK-Ortsverbandes Mönchröden im Rödentaler Stadtteil Rothenhof auf die unverzichtbare Rolle des Sozialverbandes hingewiesen. "Der VdK gewährt in diesen Zeiten der sozialen Verunsicherung nicht nur rechtliche Hilfe, sondern auch menschlichen Beistand", sagte Nikol. "Für viele Menschen ist es in dieser Zeit wichtig, jemanden zu finden, der einfach mal zuhört und einem das Gefühl gibt, verstanden zu werden, um nicht alleine zu sein." Er wies aber auch auf die Erfolgszahlen des Sozialverbandes VdK ("Verband der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinderten und Rentner Deutschlands") hin.

Der Kreisverband Coburg habe aktuell rund 10 300 Mitglieder in 22 Ortsverbänden. In der Kreisgeschäftsstelle Coburg und an den Außensprechtagen im Landkreis hätten im vergangenen Jahr 4832 Mitglieder um Auskunft und Beratung gebeten. Dabei seien 1584 Anträge gestellt worden sowie 383 Widerspüche und 85 Klagen erhoben worden. Dadurch habe der VdK Coburg 2017 einen Nachzahlungsbetrag für seine Mitglieder in Höhe von fast 730 000 Euro erreichen können. Nikol: "Sie sehen, auch 70 Jahre nach Gründung des VdK haben die Probleme nicht abgenommen."

Nikol wies auf die Notwendigkeit eines harmonischen zwischenmenschlichen Miteinanders hin. Er bekannte sich zu einer umfassenden Geschwisterlichkeit in der VdK-Familie. "Der VdK besteht nicht nur aus einer Summe von Anmeldeverfahren, der VdK ist eine Idee."

Hans-Jürgen Hoffmann, Vorsitzender des VdK-Ortsverbands Mönchröden und auch stellvertretender VdK-Kreisvorsitzender, erinnerte an das vergangene Vereinsjahr. Er war stolz auf die VdK-Sammlung "Helft Wunden heilen", bei der Spendengelder von mehr als 2420 Euro zusammengekommen seien.



"Das soziale Gewissen"

Gerd Mücke, Dritter Bürgermeister der Stadt Rödental, sagte: "Der VdK ist das soziale Gewissen in unserer Gesellschaft!"

Nikol, Hoffmann und der Zweite Vorsitzende des VdK Mönchröden, Carsten Liebold, ehrten Mitglieder für ihre Treue und ihr ehrenamtliches Engagement. Ihr Silberjubiläum (25 Jahre Mitgliedschaft) konnten feiern: Renate Kästner, Dorothea Lieb, Horst Menzner und Stefan Zink. 30 Jahre Mitglied sind Michael Bauernfeind und Ulrich Staffel. Seit fünf Jahren engagiert sich Lienhardt Lösch für den VdK. 25 Jahre Engagement sind es bei Rudi Liebold, der mehrere Jahre als stellvertretender Vorsitzender und Schriftführer und ehrenamtlicher Sammler gewirkt hat.

Martin Koch