Der VdK Forchheim-Nord verjüngt sich

Alexander Hitschfel



Brigitte Mauser steht für eine weitere Amtsperiode dem größten Forchheimer VdK-Ortsverband, Forchheim-Nord, vor. In der Jahreshauptversammlung des Sozialverbandes wurde Mauser einstimmig in ihrem Amt bestätigt.

Der Vorstand des VdK Forchheim-Nord hat sich verjüngt. Neu in der Vorstandsriege ist Olaf Schmied zu finden, der mit den Posten des Schriftführers und des Kassiers gleich zwei Ehrenämter übernimmt. Sein Vorgänger im Amt des Kassiers, Robert Ahlig, machte Werbung für Schmied: "Der ist gut, der hat bei der Sparkasse gearbeitet." Auch hier wählte die Versammlung Schmied einstimmig.

Eigentlich wollte sich Betti Leuker als Vertreterin der Frauen und als Betreuerin aus Altersgründen aus der Vorstandsarbeit zurückziehen, doch wie das einmal so ist bei Ehrenämtern: Nachfolger sind rar gesät. Die 79-Jährige stimmte also "schweren Herzens" zu, eine weitere Amtsperiode dranzuhängen.

Neu im Vorstand arbeiten als Beisitzer Angelika Schmied, Christine Grüttner und Michael Henninger mit.

Im Vorfeld der Neuwahlen wurden die Berichte abgegeben. Der Ortsverband Forchheim-Nord sei mit aktuell 722 Mitgliedern der größte der drei Forchheimer Ortsverbände, sagte Brigitte Mauser in ihrem Jahresbericht.

Eigentlich hatte sich die Versammlung schon auf eine feurige Rede des Kreisgeschäftsführers Günther Edl gefreut, doch der Chef der Geschäftsstelle musste seine Teilnahme an der Jahreshauptversammlung wegen eines Wasserschadens auf der heimischen Baustelle kurzfristig absagen.



Altersarmut schreitet voran

Er schickte kurzerhand Verwaltungsmitarbeiterin Kati Braun, die in ihren Ausführungen darauf hinwies, dass die Altersarmut immer mehr voranschreite und viele Menschen im Alter nicht mehr von ihrer Rente leben könnten. Hier müsse endlich die Politik handeln, forderte Braun. Einen großen Nachholbedarf sieht Braun auch im Bereich der Barrierefreiheit.

Bei den Ehrungen wurde Reinhold Krause-Friedrich für 40-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Helma Gößwein, Luzia Heuler, Michael Kraus, Heinz Meister und Herbert Steinert wurden für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt.