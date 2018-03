Der TVH lässt Saison ausklingen

Ihr Auswärtsspiel in der Landesliga Nordwest beim TSV Eibelstadt II haben die Volleyballer des TV Haßfurt mit 0:3 (15:25, 23:25, 11:25) verloren. Ganz entspannt waren die Haßfurter zum 16. und letzten Spieltag in dieser Saison angetreten, war der Klassenerhalt in der Landesliga doch längst gesichert. Dennoch fuhren die "Turner" vom Eichelsee motiviert in die flächenmäßig kleinste Stadt Bayerns bei Würzburg, um den Hinrundensieg gegen den Tabellenzweiten zu wiederholen.



Die Spannung fehlt

Im ersten Durchgang fehlte beim TV Haßfurt die Spannung, die Hausherren schlugen dagegen effektiv zu und gewann den ersten Durchgang klar mit 25:15. Nach dem Wechsel präsentierten sich die Kreisstädter deutlich besser und schrammten haarscharf mit 23:25 an einem Ausgleich vorbei. Im dritten Satz war dann die Luft komplett draußen, so dass der Gastgeber ohne Schwierigkeiten den Sack mit 25:11 verdientermaßen zumachte. Der TV Haßfurt schließt die Saison solide im Mittelfeld der Tabelle mit je acht Siegen und Niederlagen auf Platz 5 ab. rr