Der TV Königsberg wurde mit der "Goldenen Raute" ausgezeichnet

Ungewöhnlich viele Teilnehmer empfing Vorsitzender Johannes Burkard am Sonntagvormittag zur Jahresversammlung des TV Königsberg im Sportheim an der Alleestraße in Königsberg.

Der Ehrenamtsbeauftragte des Fußball-Kreises Schweinfurt, Edgar Hedrich, war gekommen, um dem TV Königsberg die Auszeichnung "Goldene Raute" zu übergeben. In seiner Laudatio ging er auf die Beweggründe für die Verleihung dieser Auszeichnung an den TV Königsberg ein. Der Verein lege viel Wert auf die Jugendarbeit und habe durch die Förderung des Breitensports zahlreiche Mitglieder dazugewonnen.



Ein Gütesiegel

Im Laufe der Vereinsgeschichte sei eine Großzahl weiterer sportlicher Disziplinen und Abteilungen vorzuweisen und mit gesundheitsorientierten Sportangeboten und der besonderen Schwerpunktsetzung habe sich der TV Königsberg zu einer modernen Sportgemeinschaft im Kreis Schweinfurt entwickelt.

An die Versammlungsteilnehmer gewandt, meinte er dazu: "Ja, liebe Sportfreunde und Mitglieder, euer Verein setzt die Ideen nach dem Motto ,Engagiert im Sport - aktiv im Ehrenamt‘ schon seit Jahren um. Doch es soll jetzt auch durch dieses Gütesiegel, der ,Goldenen Raute‘, für alle sichtbar gemacht werden!" Durch diese Auszeichnung, eine der höchsten, die der Bayerische Fußballverband (BFV) an Fußballvereine zu vergeben hat, könne der Verein nach außen sichtbar demonstrieren, dass er in Führung, Organisation, sozialem Engagement und seinen Angeboten den hohen gesellschaftlichen und sportlichen Anforderungen der Zeit gerecht wird.



Ehrung für Tilo Neubauer

Im Auftrag des Vizepräsidenten und Bezirksvorsitzenden Jürgen Pfau sowie des Kreisvorsitzenden Gottfried Bindrim überreichte Hedrich dem Ehrenamtsbeauftragten des TV Königsberg, Norbert Fößel, und Vorsitzendem Johannes Burkard die Urkunde der "Goldenen Raute" und einen Fußball.

Geehrt wurde außerdem Tilo Neubauer vom bayerischen Landessportverband mit der Dienstnadel in Gold mit großem Kranz für seine 35-jährige ehrenamtliche Tätigkeit im TV, zuletzt als Leiter der Fußball-Jugendabteilung. In seinen kurzen Dankesworten wies dieser darauf hin, dass er zwar für Ehrenämter im Verein nicht mehr zur Verfügung stehe, dass er aber weiterhin mithelfen werde, wo seine Hilfe gebraucht wird.

Den Ehrungen vorausgegangen war der Bericht des Vorsitzenden Johannes Burkard, der über eine steigende Mitgliederzahl informierte. So gehörten dem Verein derzeit 733 Mitglieder an.

Burkard wies auch auf die anstehende Renovierung des Gebäudes an der Königsberger Sportanlage hin, wofür er sich auch viel Eigenleistung der Mitglieder erhofft. Dadurch könnten die für den TV anfallenden Kosten gesenkt werden. Zudem könnten diese auch durch eine bereits angelaufene Spendenaktion gemindert werden.

Keine Probleme gebe es zurzeit mit dem pächterlosen Sportheim, das Mitglieder des TV in Eigenregie erfolgreich bewirtschafteten, wie er sagte.



Zwei Termine

Zum Schluss wies Johannes Burkard noch auf zwei wichtige Termine hin: So soll am 14. April (Samstag) in einer gemeinsamen Aktion das Königsberger Sportgelände gesäubert werden. Am 29. April (Sonntag) stellt sich der Turnverein in einer gemeinsamen Aktion aller sieben Abteilungen auf dem Sportgelände in Königsberg einem, wie er hofft, breiten Publikum vor. sn