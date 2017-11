Der TV Ebern setzt auf Willen und Entschlossenheit

Eine hohe Hürde haben die Eberner TV-Handballer am Sonntag zu überwinden. Sie treffen zu Hause um 15 Uhr auf den Tabellenzweiten der Handball-Bezirksoberliga Oberfranken, HaSpo Bayreuth II.

Es ist das Spiel zweier Mannschaften, die vor zwei Jahren gemeinsam aus der Bezirksliga in die höchste Spielklasse Oberfrankens aufgestiegen sind, deren Entwicklung jedoch nicht gegensätzlicher sein könnte. Während der TV Ebern, wie im letzten Spieljahr auch, wieder um den Klassenerhalt kämpfen muss, haben die Bayreuther nochmals einen Sprung nach vorne gemacht. Nach einem für einen Aufsteiger schon hervorragenden vierten Tabellenplatz in der vergangenen Spielzeit greifen sie diesmal nach der Tabellenspitze. Den sieben überwiegend deutlichen Siegen, vorerst gekrönt vom klaren 29:24-Heimerfolg gegen Landesligaabsteiger Rödental am vergangenen Wochenende, steht lediglich eine äußerst unglückliche und knappe 28:29-Niederlage gegen Topfavorit Kunstadt gegenüber, als Bayreuth einen Vier-Tore-Vorsprung in den Schlussminuten verspielte.

Die Mannschaft hat im Vergleich zum Vorjahr erneut ihr Gesicht etwas verändert, sodass der TV Ebern wenig Schlüsse aus den beiden Niederlagen im Vorjahr ziehen kann. Die Bayreuther "Zweite" profitierte in der Sommerpause wieder vom Zuzug zahlreicher Studenten in die Universitätsstadt. Die Trainerfüchse Benz und Berghammer haben binnen weniger Monate ein sehr schlagkräftiges Team geformt.



Die Einstellung stimmt

Der TV Ebern hinkt seiner Entwicklung und Form noch etwas hinterher. Zwar fehlte bei den knappen Niederlagen gegen Bamberg und Gefrees nicht viel, dennoch gibt es noch mancherlei Baustellen, die zu schließen sind, um im Kampf um den Klassenerhalt weiter mitzureden. Dazu ist es sicherlich nicht hilfreich, dass die Trainingsbeteiligung zuletzt aus diversen Gründen etwas unter dem Durchschnitt war, denn Übung macht bekanntlich den Meister. Die Einstellung stimmte dennoch in den vergangenen Spielen. Trainer Batzner wird mit Haberl, Görtler und Aumüller nahezu die komplette rechte Seite fehlen. So sind Müller, Hippeli und Kammer umso stärker gefordert.

Mit HaSpo Bayreuth trifft der TV Ebern auf die beste Abwehr der Bezirksoberliga. In der Vergangenheit traten die Gäste zuweilen in einer 3:2:1-Deckungsreihe auf, die den Ebernern viel Bewegung und kreatives Zusammenspiel abverlangen wird. Dann sind auch die beiden Kreisläufer Weiß und Kinder als Anspieler gefordert. Zudem will der TVE wieder geduldiges Angriffsspiel an den Tag legen, um das Konterspiel des Gegners nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Mit viel Willen und Entschlossenheit sowie Konzentration in den eigenen Abwehrreihe kann es womöglich gelingen, das Spiel lange offen zu gestalten.Was dann mit einer Portion Glück möglich ist, werden

vielleicht die Schlussminuten zeigen. di