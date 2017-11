Der TV Ebern hat zu Hause etwas gutzumachen

Nach der deutlichen Niederlage (0:4) des TV Ebern zum Rückrundenauftakt der Fußball-Kreisliga Coburg bei der DJK Lichtenfels täte der Mannschaft im Heimspiel gegen die TSG Niederfüllbach ein Sieg gut gut, um nicht noch ins untere Tabellendrittel abzufallen. Die Gäste weisen lediglich drei Zähler weniger auf und stellen für jedes Team einen unbequemen Gegner dar. Sie sind durchaus in der Lage, die nicht unbedingt sattelfeste Eberner Abwehr auszuhebeln. - Nach dem 8:0-Kantersieg des TSV Pfarrweisach in Ahorn ist er wieder im Geschäft um einen der beiden vorderen Plätze. Mit dem TBVfL Neustadt/Wildenheid läuft eine Mannschaft bei ihm auf, die in der Vorrunde recht launenhaft in ihren Leistungen war, was auch der elfte Tabellenplatz aussagt. Doch kann für die Mannen um Spielertrainer Schneidawind auf heimischem Gelände nur ein Dreier zählen. - Nach dem Auswärtsdreier zuletzt bei Neustadt/Wildenheid schaut der SV Heilgersdorf dem Heimspiel gegen den TSV Staffelstein recht zuversichtlich entgegen, weiß jedoch um die Schwere der Aufgabe. Die Gäste weisen drei Punkte weniger auf und spielten bisher mit wechselnden Erfolgen. Ähnlich wie dem SV fehlt es ihnen an Konstanz. Im Hinspiel setzte sich der TSV mit 3:1 durch, nun brennen die Gastgeber auf Revanche. - Um seine Aufgabe nicht zu beneiden ist Aufsteiger TSVfB Krecktal beim Tabellenzweiten VfB Einberg , der zuletzt Tabellenführer Sylvia Ebersdorf mit 5:1 abgefertigt hat. Somit stehen die Gäste, die in der Vorrunde ein 2:2 erreichten, vor einer gewaltigen Aufgabe und wären mit einer erneuten Punkteteilung hochzufrieden.



Kreisklasse Itzgrund

Nach den starken Vorstellungen der Spfr. Unterpreppach , so auch beim 3:0 am letzten Spieltag im Spitzenspiel in Scherneck, sollten sie wenig Mühe haben, um Schlusslicht SV Bosporus Coburg II klar geschlagen nach Hause zu schicken. Doch Überheblichkeit könnte sich rächen. - Einiges an Bedeutung kommt der Begegnung des SV Hafenpreppach bei Anadoluspor Coburg zu. Beide Mannschaften rangieren punktgleich im unteren Tabellendrittel, und ein Sieg wäre enorm wertvoll. Es ist mit einem knappen Spielausgang zu rechnen, wobei der SVH auch auswärts seine Chance sieht. - Eine unbequeme Aufgabe kommt auf die SG Eyrichshof/Ebern II zu, wenn diese auf den Tabellensechsten DJK/TSV Rödental trifft. Ein Team zu favorisieren fällt schwer. Die Tagesform könnte entscheiden, wobei die SG ihren sechsten Heimsieg der Saison anpeilt.



Kreisklasse Coburg 1

Zum "Kellerderby" empfängt Schlusslicht Spfr. Unterpreppach II den TSV Cortendorf. Die Gastgeber haben bisher erst magere drei Punkte geholt, doch auch wenn der Abstieg droht, wollen sie sich nicht aufgeben und peilen ihren zweiten Dreier an. di