Der TSV überrollt die Maintal-Baskets

Die Bezirksliga-Basketballer des TSV Ebermannstadt haben nach zwei Niederlagen wieder gewonnen und weisen nach dem ersten, aber deutlichen Heimsieg gegen Knetzgau eine ausgeglichene Bilanz auf. Mit einem überragenden ersten Viertel legte das Team von Coach Otto Hauser den Grundstein.



TSV Ebermannstadt -

Maint.-Bask. Knetzgau 91:42

Die etwa 30 Zuschauer in der Stadthalle sahen einen engagierten Beginn der Gastgeber. Durch eine aggressive Ganzfeldverteidigung generierten sie etliche Ballgewinne, die häufig in Punkte umgewandelt wurden. Kilian Hack tat sich in dieser Phase sowohl mit geschicktem Stellungsspiel in der Defense als auch überlegten Abschlüssen auf der Gegenseite hervor. Die unerfahreneren Gäste fanden kein Rezept, und als gegen Ende des Eröffnungsabschnitts auch noch Amerika-Rückkehrer Florian Glöckner von der Dreierlinie heiß lief, schien die Partie bereits entschieden.

Trotz einiger Wechsel gelang es den Wiesentstädtern auch zu Beginn des zweiten Viertels, Spielfluss und Intensität aufrechtzuerhalten. Ein 9:0-Lauf zum 36:9 stellte die Weichen endgültig auf Sieg. In der Folge nahmen die Gastgeber den Fuß ein wenig vom Gas, was der Deutlichkeit des Pausenstands (48:17) keinen Abbruch tat. Dennoch wurde Hauser in der Kabine etwas lauter. Die Spannung sollte nicht komplett verloren gehen und den Anhängern etwas geboten werden.

Tatsächlich sorgten Thimo Deinhardt, David Schneider, Routinier Thomas Kurth, Kapitän Stefan Blos und Glöckner für sehenswerte Kombinationen, oft begünstigt von intelligentem Umschaltspiel. Diese starke Phase spiegelte sich auf dem Scoreboard wider (68:24). In den letzten zehn Minuten war die Luft endgültig raus, dennoch gewann Ebs alle Viertel deutlich und tankte Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben. Zwar waren die Maintal-Baskets an diesem Tag kein ebenbürtiger Gegner, allerdings hat Ebermannstadt in der Vergangenheit die vermeintlich einfachen Hürden nicht immer so souverän genommen wie jetzt. oh

TSV: Alexander Hack, Theiler, Deinhardt (8), Blos (6), Schnell (2), Glöckner (19), Kilian Hack (10), Schneider (15), Kurth (12), Wilhelm (8), Metzner (11)