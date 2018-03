Der TSV hat alles im Griff

Ein glanzloser, aber hochverdienter Sieg gelang den Bezirksliga-Korbjägern des TSV Ebermannstadt bei den Maintal Baskets Haßberge. Die Ebser gewannen alle Viertel und untermauerten ihre gute Form.



Maintal Baskets Haßberge -

TSV Ebermannstadt 60:79

Auch wenn David Schneider bereits nach wenigen Sekunden die ersten Punkte für den TSV erzielte, tat sich der Gast in der Folge schwer. Erst gegen Mitte des ersten Durchgangs kam der Motor besser ins Laufen und man konnte die spielerische Überlegenheit häufiger in Körbe ummünzen.

Einmal mehr war es Center Kilian Hack, der den TSV in Front brachte (12:8). Einige Nachlässigkeiten in der Verteidigung ließen jedoch die Gastgeber bis Ende des ersten Viertels erstmals in einen offensiven Rhythmus und auch auf der Anzeigetafel wieder herankommen. Für ein Schmankerl sorgte Rückkehrer Thomas Dippold, welcher sich auf seine ganz eigene Art und Weise zurückmeldete und mit der Schlusssirene einen sehenswerten Dreier einnetzte - 22:18.

Im zweiten Viertel spielten die Ebser nicht nur offensiv etwas abgeklärter, es wurde zudem defensiv ein Gang hochgeschaltet. Abermals war es Kilian Hack, der gekonnt in Szene gesetzt wurde und sich dafür mit sicheren Abschlüssen sehr artig bedankte. Auch Sebastian Metzner kam nun offensiv besser ins Spiel und konnte seine Vielseitigkeit unter Beweis stellen. Zur Halbzeit zogen die Gäste auf 42:29 davon.



Noch keine Vorentscheidung

Die Gastgeber hatten sich keineswegs aufgegeben und kamen sehr energisch aus der Kabine. Der TSV hielt allerdings vor allem in Person von Florian Glöckner und Thimo Deinhardt konstant dagegen, erstmals gelang auch, die ein oder andere sehenswerte Ballstafette im Angriff. Coach Otto Hauser gab auch in dieser Partie einmal mehr den Nachwuchsspielern einiges an Spielzeit. David Stadter und Cornelius Günther bedanken sich mit viel Energie und Einsatzwillen.

Auch wenn die Partie in der Folge etwas hitziger wurde, besaßen die Ebser stets die Kontrolle und ließen sich nicht aus dem Konzept bringen. Folgerichtig konnte auch das dritte Viertel zum 63:45 gewonnen werden. Etwas nachlässiger wurde Ebermannstadt im letzten Viertel. Die Partie war zwar entschieden, allerdings spielten die Gastgeber weiter hart und gaben sich nie auf, am 79:60-Sieg des TSV gab es aber nichts zu rütteln.

"Nach dem Kantersieg gegen Ludwigsstadt blieb ein weiteres Offensivfeuerwerk aus. Allerdings war auch der heutige Auftritt sehr engagiert und konzentriert, wir blicken optimistisch auf die kommenden Aufgaben", sagte Coach Hauser. Auch deshalb, weil Thomas Dippold in seinem ersten Spiel nach seiner Rückkehr sofort wieder der alte und mit 21 Punkten der erfolgreichste Punktesammler war. oh

Ebermannstadt: Schneider (3), Günther, Dippold (21), Stadter (3), Glöckner (9), Hack (18), Kurth (7), Metzner (7), Deinhardt (11)