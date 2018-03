Der Thüringerwald-Verein blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2017 zurück

Jeden Sonntag sei im vergangenen Jahr eine Wanderung angeboten worden, betonte Vorsitzender Dieter Schubert bei der Hauptversammlung des Thüringerwald-Vereins. Die Weinfahrt der Senioren nach Dettelbach mit mehr als 50 Personen sei eine Bestätigung der Arbeit des Vorstandes, sagte Schubert. Die Planungen für den deutschen Wandertag im Sauerland seien bereits angelaufen und man hoffe auf eine rege Beteiligung. Das Stiftungsfest auf der Alexandrinenhütte sei gut besucht gewesen, erinnerte der Vorsitzende.

Aus familiären Gründen wird Elke Siegel als Hüttenwartin dem Verein in den nächsten Jahren nicht mehr zur Verfügung stehen. Sie habe sich viele Jahre um das leibliche Wohl der Gäste bemüht, und das zur vollsten Zufriedenheit, sagte Schubert. Mike Tendera mit seiner Familie wird diese Lücke nun ausfüllen und Brigitta Schönhofer wird die Buchführung übernehmen. Eine neue Bank an der Alexandrinenhütte hat der Weinhändler Rainer Oertel zugesagt. Der Rückertweg sowie der Carls- und Maximilianspfad seien neu markiert worden und hätten den Etat des Vereins finanziell belastet. Das Landratsamt Coburg habe den Antrag auf Unterstützung abschlägig beschieden, informierte Dieter Schubert. Der Thüringerwald-Verein werde in Zusammenarbeit mit dem Tourist-Zentrum der Stadt Coburg neue Wege gehen, wodurch Kosten im erträglichen Rahmen bleiben würden. Wegemeister Roland Weiß habe mit seinem Team eine hervorragende Arbeit geleistet, lobte Schubert.

Als einen großen Erfolg bezeichnete es der Naturschutzwart Frank Reißenweber, dass der geplante Verkehrslandeplatz bei Neida habe abgewehrt werden können. Ausschlaggebend seien die Vogelschutzgutachten und die Flugsicherheit gewesen. Eine klare Ablehnung erteilte Reißenweber auch dem Dauerbrenner 380-kV-Leitung durch das Coburger Land. Der Thüringerwald-Verein besitze im Landkreis Coburg 6,7 Hektar Land mit der Zweckbindung Naturschutz. Diese Flächen müssten entsprechend gepflegt werden, was über den Landschaftspflegeverband Coburger Land auch weiterhin kostenlos erledigt werde. Wolfgang Desombre