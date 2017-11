Der SVM macht mit dem TV Faulbach kurzen Prozess

Souverän haben sich die Volleyballer des Spitzenreiters SC Memmelsdorf in der Bayernliga Nord zu Hause mit 3:0 gegen den TV Faulbach durchgesetzt. In der Seehofhalle ließ der SCM dem Tabellendritten nicht viele Chancen.

Zu Beginn bereitete der Mittelblock der Gäste große Probleme. Hier musste der SCM einige Punkte abgeben. Nachdem man sich auf ihn eingestellt hatte, war die größte Schwierigkeit des Tages überwunden. Unüberwindbar für die Faulbacher schien die Memmelsdorfer Blockreihe mit Zhenya Nesterov, René Schüler und Gerald Schlegel zu sein. Vor allem im dritten Satz sahen die Gäste kein Durchkommen. Den ersten Satz gewann man knapp, aber souverän mit 25:22. Im zweiten Durchgang gewann der SCM immer mehr an Kontrolle und das Spiel wurde einseitiger.

Ab einer komfortablen 13:7-Führung schlichen sich kleine Fahrlässigkeiten ein, der TV Faulbach kam etwas heran. Der SCM reagierte und trat wieder aufs Gaspedal. Man stellte die Ungenauigkeiten in der Annahme ab und brachte die ungefährdete Führung mit 25:19 über die Ziellinie. Als sei es selbstverständlich, folgten nun 16 Aufschläge am Stück von Zuspieler Felix Hitzler.

Spielertrainer Michael Werner war zufrieden: "Wir haben das Spiel von Anfang an unter Kontrolle gehabt. Faulbach ist immer ein unangenehmer und unberechenbarer Gegner. Deswegen war es wichtig, dass wir besonders in der Abwehr hellwach waren und im Angriff unsere gewohnt gute Erfolgsquote durchgebracht haben. Wir werden die nächsten zwei spielfreien Wochenenden nutzen, um uns auf die folgenden harten Brocken wie Amberg und Mömlingen so gut wie möglich vorzubereiten." jk