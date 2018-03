Der SV hält zusammen

Nach 25 Jahren ehrenamtlicher Führungsarbeit, zuletzt als Zweiter Vorsitzender, zieht sich Frank Pickel ein Stück weit zurück aus der Vereinsarbeit beim SV Fatschenbrunn. Für das geleistete Engagement zollte ihm der Ehrenamtsbeauftragte Michael Moser bei der Jahresversammlung Dank. Pickel habe wesentlichen Anteil an der Aufwärtsentwicklung des SV Fatschenbrunn in den vergangenen Jahren, in denen das Sportgelände in seiner heutigen Form entstand, lobte Moser.

Bei den Neuwahlen wurde Vorsitzender Frank Fösel in seinem Amt bestätigt. Nachfolger von Frank Pickel wurde mit einstimmigem Votum Simon Hümmer. Brigitte Viering führt weiterhin die Kasse. Florian May bleibt Schriftführer. Den Beirat bilden Thomas Neundörfer, Franz Hümmer, der auch Kopf des Platzwartungsteams ist, Ulli Hümmer, Dominik Schlund und Kevin Schäftlein. Als Jugendbeirat gehört Anna Pickel zum Vorstand. Spielleiter bleiben Christian Häfner für die Erste und Markus Hümmer für die Zweite Fußballmannschaft.

In den Berichten hörten die Mitglieder von einem erfolgreichen Jahr 2017. Nachdem der SV Fatschenbrunn als Tabellenletzter in die Rückrunde gestartet war, schaffte die Erste Mannschaft noch den vierten Tabellenplatz - die beste Platzierung der Vereinsgeschichte.

Die Trainerfrage für die kommende Saison ist schon geklärt: Christian Krines geht in seine vierte Saison als Spielertrainer der "Fatschis" und wird künftig von Jan Slawik unterstützt.

Beim Blick auf die anstehenden Veranstaltungen wies Vorsitzender Frank Fösel auf den "Tag der offenen Gartentür" hin, der am 24. Juni in Fatschenbrunn stattfindet. Er zeigte sich zuversichtlich, dass der große Zusammenhalt eine Stärke des SV Fatschenbrunn bleibt, sportlich wie auch bei der Abwicklung der Veranstaltungen. sw