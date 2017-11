Der Spitzenreiter ist zu stark für den TV Königsberg

Ein stark dezimierter TV Königsberg bot gegen den Spitzenreiter der Handball-Bezirksliga Unterfranken Nord, HSC Bad Neustadt II, nur in der ersten Viertstunde Paroli. Am Ende siegte der Gastgeber klar mit 36:17 (16:8).

In den ersten zehn Minuten agierte der TVK diszipliniert und ging sogar mit 5:4 in Führung. Danach machten sich jedoch konditionelle Nachteile und Unkonzentriertheiten im Angriff bemerkbar, was die Hausherren zu einem 13:5-Vorsprung nutzten. Beim Stand von 16:8 gingen beide Teams in die Halbzeitpause.

Zu Beginn der zweiten Hälfte zeigten sich die Gäste fahrig und erlaubten es dem HSC, seinen Vorsprung auszubauen, über 22:10 bis 29:13 Mitte des Spielabschnitts. Bis zum Schlusspfiff legte der HSC Bad Neustadt noch bis auf 36:17 vor.

Die Rumpftruppe des TV Königsberg bekam klar ihre Grenzen aufgezeigt. Bis zum wichtigen Spiel in Karlstadt in zwei Wochen gilt es für den TVK, sich wieder zu fangen, um nicht erneut ohne Punkte nach Hause fahren zu müssen.

TV Königsberg: Valtenmeier, Schmidt - Käb (5), Höche (3), Böhm (3), Rausch (2), Hofmann (2), Kupfer (1), Rieger (1/1), Thomas th