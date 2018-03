Der Spieltag in den A-Klassen

Und immer noch kämpfen die Fußballer auch in den A-Klassen darum, nach der Winterpause wieder in die Gänge zu kommen. Ein neuer Versuch wird an diesem Wochenende gestartet.



A-Klasse Schweinfurt 3

Dem Ranglistenachten SV Hofheim II traut man beim Tabellenvorletzten TV Jahn Schweinfurt II jederzeit einen Punkt zu; wenn es gut laufen sollte, auch mehr.



A-Klasse Schweinfurt 5

Um wichtige Punkte geht es für den TSV Limbach (12.) in der A-Klasse Schweinfurt 5 gegen die favorisierten Spfr. Steinsfeld (9.). - Im Rennen um die Tabellenführung will der Dritte TSV Zell die SG Fürnbach/Dankenfeld (7.) bezwingen. - Nicht nur der Heimvorteil macht die SpVgg Untersteinbach (5.) zum Favoriten gegen den TSV Wonfurt (10.). - Offen ist die Partie zwischen dem FC Augsfeld (6.) und dem SC Lußberg-Rudendorf (4.). - Der VfR Kirchlauter (8.) wird die SpVgg Roßstadt (11.) klar auf Distanz halten wollen. - Zum absoluten Spitzenspiel kommt es zwischen dem Verfolger SC Stettfeld und dem Spitzenreiter FC 08 Zeil.



A-Klasse Schweinfurt 6

Letzter gegen Erster heißt es in der Begegnung SG Pfaffendorf/Gemeinfeld gegen den RSV Buch. Die Rollen sind klar verteilt. - Die SG Untertheres/Ottendorf (4.) und die SG Abersfeld/Löffelsterz/Reichmannshausen (5.) werden sich auf Augenhöhe begegnen. - Boden gutmachen in der Tabelle kann der FC Kleinsteinach (9.), wenn er den SV Friesenhausen (6.) bezwingt. - Wenig zu bestellen haben wird der Tabellenvorletzte FSV Oberhohenried/TSV Prappach II gegen die SG Rügheim/Mechenried (7.).



A-Klasse Coburg

Schwer wird es in der A-Klasse Coburg 3 der SV Heubach haben, um den TSV Scherneck II geschlagen nach Hause zu schicken. Doch ist für ihn ein "Dreier" im Titelkampf Pflicht. - Der FC Frickendorf sollte stark genug sein, um den SC Stöppach-Haarth zu schlagen. - Zu einer interessanten Auseinandersetzung kommt es beim TSV Obersiemau , wenn im Verfolgerduell der SVM Untermerzbach zu Gast ist. - Der TSV Pfarrweisach II sollte in der A-Klasse Coburg 4 nicht allzu viel Mühe haben, um die TSG Niederfüllbach II (10.) geschlagen nach Hause zu schicken. - Ähnlich sieht es in der Begegnung des SV Heilgersdorf II (5.) gegen den SC Jura Arnstein II (12.) aus. - Der TSVfB Krecktal II (4.) sollte von der SpVgg Ahorn II (11.) zumindest einen Punkt mitnehmen können.



A-Klasse Bamberg 3

Eine sehr schwere Aufgabe erwartet den Tabellenzweiten SG Reckendorf/Gerach, wenn er im Derby der A-Klasse Bamberg 3 beim Tabellenvierten VfL Mürsbach antritt. Für die Gastgeber ist es quasi die letzte Chance, mit einem Sieg die geringen Hoffnungen auf zumindest Platz 2 aufrechtzuerhalten, zumal diesen derzeit die Gäste mit sieben Punkten Vorsprung einnehmen. mis/di