Der Spieltag in den A-Klassen

Die letzten vollen Spieltage vor der Winterpause sind am Wochenende in den A-Klassen der Fußballkreise Schweinfurt und Coburg angesetzt. Im Kreis Bamberg soll auch am 26. November noch voll gespielt werden.



A-Klasse Schweinfurt 5

Für Tabellenführer TSV Zell kann beim Nachbarn und Vorletzten TSV Limbach nur ein Dreier zählen. - Bis auf Platz 2 hat sich der SC Stettfeld nach vorne gekämpft, wird es beim SC Lußberg-Rudendorf aber nicht leicht haben, seine Serie fortzusetzen. - Um ganz oben dabeizubleiben, peilt der zu Hause noch ungeschlagene FC 08 Zeil gegen die SpVgg Roßstadt den vierten Heimsieg an. - Mit 2:1 hat Vierter SpVgg Untersteinbach das Hinspiel gegen den FC Augsfeld gewonnen, der nun auf eigenem Platz Revanche will. - Teils drei Spiele weniger als die Konkurrenz hat die SG Fürnbach/ Dankenfeld , die die Vorderplätze noch im Blick hat und den VfR Kirchlauter unbedingt schlagen will. - Gegen das sieglose Schlusslicht SC Koppenwind sind die Spfr. Steinsfeld zu Hause klar in der Favoritenrolle.



A-Klasse Schweinfurt 6

Alles andere als der elfte Saisonsieg im zwölften Versuch wäre für den Tabellenzweiten RSV Buch gegen Fortuna Schweinfurt eine Enttäuschung. - Im Verfolgerduell stehen sowohl Dritter TSV Goßmannsdorf als auch sein "Hintermann" SG Untertheres/Ottendorf unter Zugzwang. - Dass Vorletzter FSV Oberhohenried/Prappach II beim Fünften SG Abersfeld die zwölfte Saisonniederlage abwenden kann, ich eher unwahrscheinlich. - Die SG Pfaffendorf/Gemeinfeld dürfte beim Tabellenvierten SG Untertheres/Ottendorf kaum zu ihren ersten Punkten kommen.



A-Klasse Coburg

Der SV Heubach, der punktgleich mit Dietersdorf die Tabelle der Gruppe 3 anführt, gilt beim TSV Bertelsdorf als Favorit. - Eine weitaus engere Partie wird dagegen zwischen dem TSV Obersiemau und dem FC Frickendorf erwartet. - Der SVM Untermerzbach ist im Rennen um die beiden vorderen Plätze noch voll dabei und peilt einen Heimsieg gegen den TSV Scherneck II an. - Bereits am Samstag gastiert der SV Heilgersdorf II in der Gruppe 4 bei der SG Marktzeuln/Schwürbitz II und will zumindest eine Punkteteilung. - Eine schwere Auswärtspartie wartet auf den TSV Pfarrweisach II beim Tabellenführer TSV Staffelstein II . Nur mit einer kompakten Mannschaftsleistung dürfte etwas zu holen sein. - Dem TSVfB Krecktal II traut man beim Vorletzten Jura Arnstein II einen sicheren Erfolg zu, auch wenn da Vorsicht geboten ist.



A-Klasse Bamberg 3

Dem VfL Mürsbach wird gegen die SG Lauf/Unterleiterbach II als sicherer Sieger erwartet. - Weitaus schwieriger sieht die Aufgabe für Spitzenreiter SG Reckendorf/Gerach beim Tabellenfünften TSG 05 Bamberg aus, wobei die SG aber ihre Spitzenposition untermauern möchte. nof/di