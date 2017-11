Der Spieltag in den A-Klassen

Nass, kalt und dunkel - so gut wie vor vier Wochen sind die äußeren Bedingungen für die A-Klassen-Fußballer in den Kreisen Schweinfurt, Coburg und Bamberg nicht mehr. Kämpfen und durchbeißen, das ist für die meisten nun das Motto.



A-Klasse Schweinfurt 5

Nach dem 4:4 zuletzt gegen Untersteinbach hat Tabellenführer TSV Zell erneut Heimrecht und hat gegen den FC Augsfeld den achten Saisonsieg im Visier. - Zweiter FC 08 Zeil wird beim sieglosen Schlusslicht SC Koppenwind als Sieger erwartet, aber ohne Einsatz wird es wohl nicht gehen. - Bis auf Rang 3 hat sich der SC Stettfeld nach vorne geschoben und will sich diese Ausgangsposition nicht gegen den Vorletzten TSV Limbach zu Hause kaputt machen. - Die SpVgg Untersteinbach will gegen die Spfr. Steinsfeld an die Leistung zuletzt beim 4:4 in Zell anknüpfen. - Noch ist die SG Fürnbach/Dankenfeld nicht aus dem Aufstiegsrennen, und damit das so bleibt, sind bei der SpVgg Roßstadt drei Punkte das Ziel. - Nur zwei seiner sechs Heimspiele hat der VfR Kirchlauter bisher gewonnen, sodass der TSV Wonfurt durchaus seine Chance sieht.



A-Klasse Schweinfurt 6

Nach dem Spielausfall zuletzt hofft Zweiter RSV Buch darauf, dass er bei der SG Lendershausen auflaufen und gewinnen kann. - Auf den FC Kleinsteinach kommt im Heimspiel gegen Spitzenreiter SSV Gädheim eine ganz schwere Aufgabe zu. - Zuletzt ist der FSV Oberhohenried/Prappach II gegen die Bucher nicht angetreten, will aber gegen den SV Friesenhausen ein Team stellen. - Auf eine bittere Vorrunde ohne Punkt blickt die SG Pfaffendorf/Gemeinfeld, die dies beim Tabellenvierten SG Untertheres/Ottendorf kaum ändern dürfte.



A-Klasse Coburg

Wenig Mühe sollte der SVM Untermerzbach haben, um in der Gruppe 3 einen klaren Heimerfolg gegen Schlusslicht Fortuna Neuses einzuspielen. - Nach der ersten Saisonniederlage des SV Heubach zuletzt in Dietersdorf ist Wiedergutmachung im Heimspiel gegen den LTV Gauerstadt angesagt. - Auch der FC Frickendorf hat sich auf heimischem Gelände gegen den TSV Untersiemau einen Dreier zum Ziel gesetzt. - Zumindest einen Punkt will in der Gruppe 4 der TSVfB Krecktal II beim Tabellenzweiten VfB Einberg II mitnehmen, auch wenn das nicht leicht werden dürfte. - Ein knapper Spielausgang wird in der Begegnung des TSV Pfarrweisach II gegen den FC Burgkunstadt II erwartet. - Eine gute Vorrunde hat der SV Heilgersdorf II mit Platz 3 gespielt und möchte dem Tabellenführer TSV Staffelstein II alles abverlangen.



A-Klasse Bamberg 3

Eine lösbare Aufgabe steht Tabellenführer SG Reckendorf/Gerach beim Tabellenachten SV Gundelsheim bevor. - In der Begegnung des FC Oberhaid II gegen den VfL Mürsbach treffen zwei punktgleiche Teams des Mittelfeldes aufeinander. nof/di