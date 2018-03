Der Sozialdienst katholischer Frauen ist in Haßfurt umgezogen

In Haßfurt ist die katholische Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen des Sozialdienstes katholischer Frauen umgezogen. Die neuen Räumlichkeiten befinden sich im "Haus Sankt Bruno - Caritas und Kirche unter einem Dach" in der Fuchsgasse 5 (zweiter Stock). "Die Nähe zur Haßfurter Innenstadt schafft für unsere Klienten eine bessere Erreichbarkeit", heißt es dazu in einer Mitteilung des Sozialdienstes.

Die Beratungsstelle hilft bei folgenden Fragestellungen: Wo finde ich ein offenes Ohr, um über alles zu sprechen, was mich in der Schwangerschaft bewegt? Wie komme ich finanziell über die Runden? Woher nehme ich die Baby-Erstausstattung? Wie ist das mit dem Elterngeld und der Elternzeit? An wen wende ich mich bei unerfülltem Kinderwunsch? Wer hilft, wenn ich vertraulich entbinden will? Mit wem kann ich nach dem Schwangerschaftsabbruch über meine Gefühle sprechen? Wer hilft mir nach dem Verlust meines Kindes durch Fehl- oder Totgeburt weiter?

Wen diese oder ähnliche Fragen beschäftigen, der kann sich an die Beratungsstelle wenden. Sie gibt Informationen rund um die Schwangerschaft und begleitet Interessierte bis zum dritten Lebensjahr ihres Kindes. Die Beratungsangebote sind kostenfrei, auf Wunsch anonym sowie unabhängig von Konfession und Geschlecht.

Am Donnerstag, 22. März, findet von 16 bis 18.30 Uhr zum wiederholten Mal der kostenlose Elternkurs "Fit fürs Baby" in den Räumlichkeiten des Caritashauses in Haßfurt statt. Dieses Angebot richtet sich an werdende Mütter und Väter sowie Eltern mit Kindern bis zu einem Jahr. Die Anmeldung erfolgt über die Beratungsstelle (Rufnummer 09521/64411) und die Volkshochschule Haßberge.

Auch die Arbeitsgebiete Vormundschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und außergerichtliche Konfliktschlichtung (Täter-Opfer-Ausgleich) sind nun in den neuen Räumlichkeiten zu finden, teilte der Sozialdienst weiter mit. red