Der "Soli"-Sechser fährt zur deutschen Meisterschaft

Bei gleich zwei Meisterschaften war der RKV Solidarität Herzogenaurach jüngst vertreten. Die Juniorinnen waren beim Junior-Mannschaftscup (JMC) in Lengerich in Westfahlen am Start, die Schülerinnen hatten ihren Saisonauftakt bei der mittelfränkischen Meisterschaft in Fürth. Mit Qualifikationen zur deutschen und bayerischen Meisterschaft sowie insgesamt elf Medaillen waren es erfolgreiche Wettkampftage für die "Soli".

Ziel beim JMC war die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft, welche ab einer bestimmten Platzierung erreicht wird. Im Einrad-Vierer starteten Anna Rauschert, Hannah Denzlinger, Laura Linsenmeyer und Sabrina Frötsch. Da die Mannschaft krankheitsbedingt in den letzten Wochen nicht viel trainieren konnte, kam es in der Kür zu einigen Unsicherheiten und einem Sturz. Die ausgefahrenen 68,77 Punkte reichten nicht für die "Deutsche".

Besser lief es für den Sechser mit Hannah Paulick, Jana Rassau, Alina Mayer, Denzlinger, Linsenmeyer und Frötsch. Trotz kleiner Fehler und insgesamt zwei Stürzen reichte es mit 83,17 Punkten für Platz 7 und damit auch für die Qualifikation. Für einige Sportlerinnen ist es die erste "Deutsche" in dieser Altersklasse, weshalb sie sich nun beim Training auf den Sechser konzentrieren wollen, um Ende April auf Bundesebene ihr Können unter Beweis zu stellen.



Pech auf dem Kunstrad

In Fürth war die "Soli" mit einem Dutzend Startern stark vertreten und ergatterte einige Medaillen. Für die beiden Kunstradfahrerinnen Beertje Kroesbergen und Alice Petukhov verlief die Meisterschaft allerdings unglücklich. Kroesbergen startete in der Altersgruppe U13 und fuhr ihre Kür anfangs mit nur geringen Abzügen, bei den letzten fünf Figuren hatte sie jedoch zwei Stürze, womit es nur für Platz 6 reichte. Ähnlich erging es Petukhov, die ebenfalls durch zwei Stürze entscheidende Punkte verlor, aber trotzdem Dritte wurde. Im Doppel harmonierten die beiden gut, weil eine Figur jedoch aus der Wertung fiel, reichte es nur zum vierten Platz.

Im Einrad-Vierer der U13 starteten drei Herzogenauracher Mannschaften. Gold ging an Maja Waldhauser, Selina Litz, Jule Pötzl und Kroesbergen, die mit ausgefahrenen 54,30 Punkten eine gute Leistung zeigten. Den zweiten Platz ergatterten Sophie Buchner, Laura Ciliax, Hanna Kocks und Felicitas Kürten, die sich ebenso wie Team 1 für die bayerische Meisterschaft am 5. Mai qualifizierten. Für Sina Mühlhans, Rebecca Lohmaier, Lara Marie Sauermann und Victoria Echelmeyer reichte die ausgefahrenen Punktzahl leider nicht, jedoch wurde ihre Darbietung mit Bronze belohnt.

In der U15 gab es für die Soli-Vierer zwei Medaillen. Die erste Mannschaft mit Maria Paulick, Hannah Schober, Lina Winkelmann und Marie Grob, welche als Ersatz für Julia Geyer startete, holte sich mit 76,35 Punkten Gold und die Qualifikation für die "Bayerische". Auf dem zweiten Platz mit einer ebenfalls zufriedenstellenden Leistung landeten Alexandra List, Leah Gonzalez, Johanna Kürten und Vanessa Batz.

Auch im Sechser holte die "Soli" weitere Podestplätze. In der U13 ging der erste Platz an Karolin Röder, Jolien Geck, Pötzl, Litz, Kroesbergen und Waldhauser mit einer guten Kür und 68,25 Punkten. Über Silber freuten sich Nina Körber, Lara Sklawenas, Kocks, Kürten, Ciliax und Buchner. Der dritte Platz ging ebenfalls an Herzogenaurach: Vanessa Beutura, Jessica Beutura, Rebecca Krämer, Lohmaier, Echelmeyer und Mühlhans durften jubeln. Alle drei Teams haben sich damit für die "Bayerische" qualifiziert.

Die erste U15-Mannschaft konnte im Sechser verletzungsbedingt nicht starten. Durch die Attest-Regelung gelang trotzdem die Qualifikation für die "Bayerische", die sich auch Kristin Hirth, Leonie Sauermann, Gonzalez, Kürten, List und Batz durch eine gute Kür mit 57,10 ausgefahrenen Punkten und Platz 1 verdienten. pw