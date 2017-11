Der Seniorengarten macht Freude

Was erleichtert die Gartenarbeit? Was ist eigentlich ein Seniorengarten? Barrierefreie Gärten für Senioren - altersgerecht geplant - mit pfiffigen Lösungen und nützlichen Hilfen ermöglichen es, Gartenfreude im Alter zu genießen. Gärtnermeister Roland Ramming wird alle diese Fragen am Mittwoch, 15. November, ab 19.30 Uhr im Schützenhaus Neudrossenfeld sprechen. red