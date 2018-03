Der See macht den Anglern Sorgen

Bei der Jahreshauptversammlung des Angelsportvereins Ebensfeld/ Grub a. F. standen die Neuwahlen der Vorstandschaft sowie die Sauerstoffzehrung Ende August im Mittelpunkt.

Der Erste Vorsitzende Helmut Neuner musste in seinem Jahresrückblick wiederum von einem Fischsterben als Folge einer Sauerstoffzehrung berichten. Am 29. August realisierten die Fischer das Geschehen und informierten die Marktgemeinde Ebensfeld. Noch am Vormittag wurde die Alarmierung des THW veranlasst, das dann bereits am Mittag Wasser aus dem Main in den See pumpte. Bis zum Abend war ein Großaufgebot THW-Trupps am See. Doch die Katastrophe konnte nicht mehr abgewendet werden. Neuner: "Wir müssen davon ausgehen, dass fast der komplette Bestand an Raubfischen sowie ein Großteil der Friedfische verendet sind."

Es blieb den Mitgliedern des ASV Ebensfeld nur übrig, in den nächsten Tagen die verendeten Fische im See einzusammeln. Den Großteil dieser Arbeit verrichteten Mitglieder der Jugendgruppe des Vereins. Der Erste Vorsitzende bedankte sich nochmals ausdrücklich bei Philipp Röming, Janis und Luca Böhmer, Markus Fuß, Max Herold, Paul Naumann und Patrik Reigl.

Da dies in den vergangenen fünf Jahren bereits die dritte Sauerstoffzehrung gewesen ist, unterbreitete die Vorstandschaft des ASV Ebensfeld dem Besitzer des Sees, der Marktgemeinde Ebensfeld, diverse Vorschläge zur Verbesserung der Gewässerqualität, verbunden mit der Hoffnung, dass hiervon etwas umgesetzt wird. Einheimische sowie Touristen würden sich sicher freuen, wenn der See auch in Zukunft erhalten bliebe.

In seinen Grußworten bestätigte der Zweite Bürgermeister Hauke Petersen die gute Beziehung zwischen dem Angelsportverein Ebensfeld und der Marktgemeinde. Es gebe bereits Überlegungen über Maßnahmen, um die Wasserqualität im See wieder zu verbessern. Konkretes werde derzeit im Gemeinderat erörtert.

Jugendleiter Stefan Fink äußerte sich durchweg positiv über die vielen Veranstaltungen der Jugendgruppe und bedankte sich bei allen Helfern für die tatkräftige Unterstützung der Jugend. Gewässerwart Julian Lilie teilte mit, dass aufgrund der Erfahrungen mit schlechten Wasserwerten der letzten Jahre regelmäßig Kontrollen der Wasserwerte durchgeführt wurden.



Stefan Fink ist neuer Vorsitzender

Bei den Neuwahlen traten der bisherige 1. Vorsitzende, der Gewässerwart sowie einige Beisitzer nicht mehr zur Wiederwahl an. Die anwesenden Mitglieder wählten wie folgt:

Erster Vorsitzender Stefan Fink, Zweiter Vorsitzender Alexander Rost, Kassier Christian Endres, Schriftführerin Silvia Leyh, Gewässerwart Dieter Kirchner, Erster Jugendwart Philipp Röming, Zweiter Jugendwart Patrick Endres. Beisitzer: Wolfgang Batz, Armin Fuß, Thomas Lämmlein, Jürgen Motschenbacher und Frank Pregler. Kassenprüfer Wolfgang Lilie und Hermann Pornschlegel.

Der neue Vorsitzende Stefan Fink verabschiedete Helmut Neuner und bedankte sich für seine hervorragenden Amtsperioden für den Verein. Ebenfalls wurde Roland Schneider, Julian Lilie und Martin Zellmann gedankt und aus der Vorstandschaft verabschiedet.

Für zehnjährige Vereinsmitgliedschaft geehrt wurden Marco Fischer, Andreas Hagel, Röming Marcel. Für 25-jährige Vereinsmitgliedschaft wurden ausgezeichnet: Heinrich Geldner und Günter Gunzelmann. Ehrungen für 40 Jahre Vereinsmitgliedschaft erhielten Ralf Bukowski, Gerhard Elflein, Bernhard Endres, Thomas Lämmlein, Jürgen Wachter und Rudolf Zapf. red