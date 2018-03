Der Schönbrunner Haushalt ist ein stabiles Zahlenwerk

Die Vorberatung des Haushaltsplanes für das Jahr stand im Mittelpunkt der Sitzung des Schönbrunner Gemeinderates. Bürgermeister Georg Hollet (BBL) gab den Räten einen groben Überblick über die finanziellen Verhältnisse der Gemeinde. Anschließend stellte der Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach Klaus Dorsch, den Etatentwurf für 2018 vor.



Plus bei den Einnehman

Die Einnahmen haben sich aufgrund der guten Wirtschaftslage positiv für die Gemeinden entwickelt. So können die Einnahmen aus den Grundsteuern mit rund 142 000 Euro und aus der Gewerbesteuer 235 000 Euro sowie die Schlüsselzuweisung mit rund 736 000 Euro als stabil bezeichnet werden. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist mit rund 943 000 Euro um 80 000 Euro höher als 2017.

Obwohl die Kreisumlage gesenkt wird, müssen mit 654 000 Euro rund 20 000 Euro mehr an den Landkreis abgeführt werden. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt mit veranschlagten 439 000 Euro wurde als zufriedenstellend bezeichnet. Um alle Ausgaben decken zu können, werden aus den Rücklagen 514 033 Euro entnommen.

An die Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach sind für die EDV-Anlage 13 500 Euro und für den Bauhof 27 000 Euro zu entrichten. Für das Schönbrunner Rathaus sind insgesamt 60 000 Euro für die Modernisierung und EDV eingeplant. 4000 Euro wurden für die Erweiterung des Bücherbestandes in der Bücherei eingeplant.

Die Innenarbeiten im neuen Feuerwehrgerätehaus in Schönbrunn sind beinahe abgeschlossen. Staatliche Zuschüsse in Höhe von insgesamt 136 000 Euro stehen noch aus. Für die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Feuerwehr Schönbrunn sind 30 000 Euro eingestellt.

Begonnen werden soll auch der Neubau des Feuerwehr- und Gemeinschaftshauses in Frenshof. Im Haushaltsjahr 2018 sind rund 380 000 Euro vorgesehen, weitere 400 000 Euro 2019. Rund 240 000 Euro werden an staatlichen Zuschüssen erwartet.

Die Generalsanierung der Grundschule ist abgeschlossen. Für dieses Jahr sind noch Restkosten in Höhe von 118 000 Euro zu zahlen. Der noch ausstehende staatliche Restzuschuss beläuft sich auf 87 000 Euro. An die beiden Schulverbände Schönbrunn/Ampferbach und Burgebrach sind für notwendiger Anschaffungen 13 500 Euro zu entrichten.Für die Außenrenovierung der Kapelle Steinsdorf wurden 20 000 Euro eingeplant. Der Kindergarten St. Franziskus soll um eine Krippengruppe erweitert werden. Der Gemeindeanteil würde 53 500 Euro betragen. Für den Abbruch des ehemaligen Kindergartens in der Siedlungsstraße sind rund 100 000 Euro veranschlagt.



Erschließung vorfinanziert

Die Kosten von 668 000 Euro für Grunderwerb und Erschließung des Baugebietes Bremi II mussten 2017 vorfinanziert werden und werden durch den Bauplatzverkauf in diesem Jahr wieder eingenommen. Um auch in Zukunft Baumöglichkeiten zu schaffen, werden für die Erschließung des Neubaugebiet 2018/19 in Steinsdorf die Kosten in Höhe von rund 450 000 Euro vorfinanziert. Die Einnahmen sind im Jahr 2019 zu erwarten.

Die größte Maßnahme, der Ausbau der Ortsdurchfahrt von Steinsdorf mit Gehwegen im Rahmen der Dorferneuerung ist abgeschlossen. 2018 sind noch Restkosten von 202 000 Euro zu erwarten. Für die Beseitigung von Schlammablagerungen im Regenrückhaltebecken wurden 50 000 Euro bereitgestellt.

Durchgeführt werden soll auch die Renaturierung des Dietenbaches in Steinsdorf im Zuge der Dorferneuerung. Der Gemeindeanteil beträgt etwa 52 000 Euro. 18 000 Euro fallen an für Sanierungsarbeiten an der Alten Schule in Steinsdorf. Schließlich soll auch die Breitbandversorgung weiter ausgebaut werden. Für Halbersdorf, Fröschhof und Frenshof sind 164 000 Euro eingeplant.