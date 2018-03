Der Schlüssel geht zurück

Zur traditionellen "Schlüsselrückgabe" lädt die Stadt Forchheim mit den Närrischen Siedlern Lichteneiche am Dienstag, 13. Februar, um 16 Uhr in den Saal des Kolpinghauses (Kolpingsplatz 1, Forchheim) ein. Saalöffnung ist um 15 Uhr, der Eintritt ist frei.

Im Mittelpunkt dieser bunten Faschingsveranstaltung steht die symbolische Rückgabe des "Rathausschlüssels" durch das Forchheimer Prinzenpaar, "Ihre Lieblichkeit" Carina I. und "Seine Tollität" Markus I. an Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD).

Unterstützung finden die Erwachsenen bei diesem hoheitlichen Akt durch das Kinderprinzenpaar Emilia I. und Stefan I. Neben den Darbietungen der Tanzgarden sowie weiteren Solo-Tanzdarbietungen und Büttenreden der Närrischen Siedler will zum Abschluss der Veranstaltung wieder das Männerballett den Saal zum Kochen bringen. red