Der Regen stört das Frühlingsfest

Viele Uggiateser trotzten den fast winterliche Temperaturen und dem Dauerregen und besuchten ihren San-Giuseppe-Jahrmarkt. Am 17. März, dem Tag des heiligen Josef, feiert Adelsdorfs Partnergemeinde Uggiate Trevano das erste Frühlingsfest der Region.

Italiens König Vittorio Ema-nuele II. hatte am 17. März 1861 das zersplitterte Land zu einem Nationalstaat vereinigt, und genau an diesem wichtigen Tag gab er damals den Uggiatesern die Erlaubnis, jährlich an San Giuseppe einen Jahrmarkt abzuhalten. Seit dieser Zeit ist diese "Fiera" das größte und erste Frühlingsfest der Region. Auch bis weit in die Schweiz ist es bekannt und beliebt.

Im Festgottesdienst in der Kirche des hl. Josef von Somazzo wurde der Josefstag feierlich begonnen. Diese Kirche spielte schon immer eine wichtige Rolle für das große Fest. "Seit meiner frühesten Kindheit pilgere ich schon in den acht Tagen vor San Giuseppe jeden Morgen um 5.30 Uhr mit 40 bis 50 Gläubigen betend und singend vom Kriegerdenkmal aus den Hügel von Somazzo (Ortsteil von Uggiate Trevano) hoch zur Kirche. Dort feiern wir zusammen die hl. Messe und begehen so die Ottava von San Giuseppe," erzählt Enrica Cattoni, eine alt eingesessene Uggiateserin. Die "Ottava" (von ital. "otto" = acht, bei uns die Novene zum hl. Josef) ist eine Pilgertradition und dient zur Vorbereitung auf das große Patronatsfest.



Aus der Kirche auf den Markt

Sie gipfelt am Sonntag in die letzte Wallfahrt auf den Hügel im Grenzgebiet. "Im Anschluss an den Festgottesdienst gehe ich gemeinsam mit Freunden und Verwandten direkt zum Jahrmarkt, wo wir traditionell ein Panino con Zampone (Brötchen mit Wurstspezialität) essen", ergänzt Enrica. Der Jahrmarkt ist nicht nur eine Kirchweih, sondern auch ein großer Markt, wo von süßen Leckereien wie den "Tortelli di San Giuseppe" (frittierte Minikrapfen), Wurstbrötchen, Kleidung und Spielzeug bis zu Haustieren wie Hundewelpen und Vögeln nebst Ziegen, Kühen und Eseln alles zu haben ist, was das Herz begehrt.

Uggiate Trevano ist ein traditionelles Straßendorf mit einer lang gezogenen und gewundenen Hauptstraße, entlang welcher sich normalerweise links und rechts viele "bancarelle" (Buden) reihen, unterbrochen von den bekannten fliegenden Händlern. Nur der Regen war diesmal daran schuld, dass es etwas weniger Buden und weniger Besucher waren. "Es tut mir vor allem leid um die vielen Benefizvereine unserer Zone, die ihre selbst gemachten Produkte anboten und auf mehr Einnahmen hofften", so Davide Pusterla, der Adelsdorfer Ferienorganist.

Auf dem Piazzale Europa im Ortszentrum findet man die traditionelle Tierausstellung - die Fiera zootecnica. Dort waren nicht nur Kühe, Ziegen, Esel und Schafe zu bewundern, sondern auch Casari (Käsemeister), die live Käse aus Milch bereiteten, und andere Bauern, die Schafe scherten. Vor allem die Kinder waren begeistert. Ein großer Vorteil dieser Ausstellung war es, dass sie unter einem Dach stattfand. Die lärmenden Fahrgeschäfte stehen auf einer großen Wiese am Ortsrand, sie bleiben noch bis Ostern stehen und hoffen auf besseres Wetter.

Die Uggiateser freuen sich schon auf das große Jubiläum "20 Jahre Partnerschaft mit Adelsdorf", das vom 29. Juni bis zum 1. Juli in Uggiate Trevano gefeiert wird. Wer gerne mitfeiern möchte, kann sich bei der Gemeinde anmelden per E-Mail an monika.herzig@adelsdorf.de. Zwei Übernachtungen mit Frühstück im Hotel nebst Fahrtkosten belaufen sich auf 160 Euro.

Johanna Blum