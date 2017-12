Der Raub der weißen Elefanten

Weiße Elefanten konnte man auf dieser Party vergeblich suchen, obwohl dies der Name glauben machen könnte: "White Elephant Party". Zu dieser Spaßveranstaltung hatte der Freundeskreis Castlebar alle Irlandliebhaber am vergangenen Freitagabend ins Restaurant "Aischblick" in Höchstadt eingeladen - und es wurde viel gelacht.

Zuerst begrüßte Dagmar Wennmacher, die Vorsitzende des Vereins, die zahlreichen Gäste und erklärte gerne die Spielregeln: Es ist ein alter Brauch, der vor allem im englischsprachigen Raum weit verbreitet ist. Ein "White Elephant" ist ein Gegenstand, der nicht oft oder gar nicht benutzt wird, ein richtiger Staubfänger. Eigentlich wäre man froh, ihn los zu sein, aber wegwerfen kann man ihn auch nicht. Jeder Partygast packt so einen Staubfänger/Elefanten nett ein, bringt ihn mit und legt ihn auf den Gabentisch. Sind alle da, wird die Geschenkrunde eröffnet und das Los entscheidet, wer sich als erster etwas aussuchen darf. Vor aller Augen muss er das Päckchen öffnen, staunen, sich freuen ... oder auch nicht.



"Ein Kurzzeitgewinn"

Das Los bestimmt wieder, wer als nächster dran ist. Statt ein neues Geschenk auszusuchen, kann dieser ein bereits ausgepacktes stehlen und der Beraubte hat die Möglichkeit, sich entweder etwas Neues zu holen oder einem dritten Gast sein Gut zu entwenden. Es wurde ein spannendes Tauschen und Rauben, bis alle Geschenke einen Besitzer hatten. Vorsicht: Man sollte sich nie sicher sein, dass man das ausgesuchte Geschenk behalten kann, denn ehe man sich's versieht, ist es schon geklaut! "Man könnte so ein Stück auch einen Kurzzeitgewinn nennen", meinte einer der Gäste passend. Und was es alles für Gewinne gab: ein Ultraschallgerät, mit dem man Brillen, Schmuck und Uhren reinigen kann, ein heiß begehrtes Rotkehlchenkissen, ein Rückenkratzer, diverse Teelichter und Kerzen, kitschige Weihnachtsdeko, ein Radiogerät mit Lautsprechern, Handtaschen ... alles war vertreten. Immer wieder hörte man staunende Ohs und Ahs, wenn ein neuer "White Elephant" ausgepackt wurde.

Der Freundeskreis feiert diesen kurzweiligen angelsächsischen Brauch in lustiger Runde schon seit mehreren Jahren in der Vorweihnachtszeit und jedes Mal ist es ein Riesenspaß für Jung und Alt.

Johanna Blum