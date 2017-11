Der Post-SV verliert klar

Viel vorgenommen hatten sich die Tischtennisspieler des Post-SV Bamberg gegen den aktuellen Tabellenführer der Oberfrankenliga. Dass am Ende eine herbe 1:9-Niederlage zu Buche stand, lag einerseits an den derzeit überragenden Windheimern, andererseits am Post-SV, der nichts zu Wege brachte.

Das Doppel Luger/Rädlein war für den Ehrenpunkt mit einem 3:0-Sieg über Raab/Wich verantwortlich. Schäfer/Raum unterlagen dem Spitzendoppel des TSV Windheim, Schirmer/Schröppel, mit 0:3, während Lorek/Zebunke wenigstens den fünften Satz gegen Trebes/Grosch erreichten, den sie aber mit 4:11 abgaben. Im vorderen Paarkreuz standen Michael Schäfer und Roland Lorek gegen Fritz Schröppel bzw. Stefan Schirmer bei ihren 0:3-Matches auf verlorenem Posten. Auch die Bamberger Mittelgruppe konnte keine Ergebniskorrektur herbeiführen. Christian Raum zeigte gute Ansätze gegen Patrick Grosch, der mit 3:1 Sätzen die Oberhand behielt. Frank Zebunke musste Matthias Trebes zu einem 3:1-Sieg gratulieren. Chancenlos war auch Jürgen Rädlein beim 0:3 gegen Armin Raab. Nach dem 1:3 von Robert Luger gegen Volker Wich stand es nach dem ersten Durchgang 8:1 für die Gästespieler, die in Person des überragenden Spitzenspielers Stefan Schirmer den 1:9-Endstand markierten. Allerdings leistete Michael Schäfer mit einer couragierten Leistung lange Gegenwehr. Am Ende hieß es 7:11 im fünften Satz zu Gunsten des Windheimers. Nach dieser deutlichen Niederlage gilt es, die Kräfte zu bündeln für den Doppelspieltag am kommenden Wochenende, an dem die DJK Effeltrich und der TTC Burgkunstadt zu Gast beim Post-SV im Dientzenhofer-Gymnasium sind. fz