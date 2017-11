Der Opel Adam rollt in den hohen Norden nach Kiel

Auch der 38. Korbmark verfehlte seine Anziehungskraft nicht. Mit großer Spannung wurde die zum Ausklang des Festes von der Aktionsgemeinschaft "Treffpunkt" durchgeführte Verlosung erwartet. Der Hauptpreis, ein Opel Adam Jam im Wert von 15 500 Euro, der am Freitag im Autohaus Staffel in Sonnefeld übergeben wurde, ging diesmal in den hohen Norden nach Kiel.

Die Gewinnerin, die 86-jährige Gisela Thannhäuser, hat eine besondere Beziehung zu unserer Region. Die gebürtige Hamburgerin wurde nämlich infolge der verheerenden britisch-amerikanischen Luftangriffe im Juli 1943 auf ihre Heimatstadt mit ihrer Familie vorübergehend in den Weismainer Stadtteil Giechkröttendorf evakuiert. Dort blieb sie bis 1952 und lernte bei vielen Wanderungen nicht nur die schöne Juralandschaft, sondern auch die Gastfreundschaft der Bevölkerung kennen, was sie dazu bewog, auch nach ihrer Rückkehr mit ihrer eigenen Familie von ihrem neuen Wohnort Kiel aus regelmäßig nach Weismain zu kommen, um dort ihren Urlaub zu verbringen. 40 Mal war nun Gisela Thannhäuser schon in Weismain, wobei sie stets von ihrer Tochter Birgitt Brudöhl und deren Mann Ralf begleitet wird.

Offen ist jetzt nur, wer das Auto bekommen soll. Drei Kinder und zwei Enkel kämen als Interessenten in Frage. Zur Abholung des Autos kamen Birgitt und Ralf Brudöhl mit dem Zug, die den Opel Adam auf der 750 km langen Heimreise gleich einfahren konnten. Die sympathischen Kieler sind von unserer Gegend begeistert und loben vielen Wandermöglichkeiten, die zahlreichen Feste sowie die kulinarischen Genüsse. Sie waren auch schon mehrmals beim Lichtenfelser Schützenfest und machen immer wieder gerne einen Bummel durch die Kreisstadt. Citymanager Steffen Hofmann, der zusammen mit Jutta Glätzer die Aktionsgemeinschaft Treffpunkt vertrat, freute sich besonders, dass mit Gisela Thannhäuser eine langjährige Besucherin des Korbmarktes den Hauptpreis gewann. thi