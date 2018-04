Der Obst- und Gartenbauverein säubert die Wege rund um Schnaid

Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Schnaid sammelten mehrere Stunden Müll in der Natur rund um den Ortsteil von Hallerndorf. Auch die Kinder waren mit Begeisterung dabei.



Abfälle aller Art

Die Obst- und Gartenbaufreunde aus Schnaid trafen sich zum traditionellen "Ramadama". Bei kühler, aber sonniger Witterung befreiten sie die Feld- und Wanderwege rund um die Ortschaft von Abfällen aller Art. Auch die Kleinsten packten schon kräftig mit an und füllten fleißig die Müllsäcke. Die vier Gruppen waren überrascht, was so alles in der Natur zu finden war. Zu den am häufigsten aufgefundenen "Schätzen" zählten Lebensmittelverpackungen und verschiedenste Glasflaschen.



Unrat eingetütet

Der Hallerndorfer Bürgermeister Torsten Gunselmann (FWG) machte sich selbst vor Ort ein Bild von der Reinigungsaktion des OGV Schnaid. Nach etwa drei Stunden war der Unrat eingetütet und die Helfer stärkten sich bei einer Abschlussbrotzeit des Vereins. Die Entsorgung des Mülls übernimmt die Gemeinde Hallerndorf.



Sinnvoll und notwendig

Über den Sinn der Aktion, bei welcher auch der Spaß nicht zu kurz kam, waren sich alle Beteiligten einig. Dennoch wäre es noch schöner, wenn weniger Abfall in der Natur liegen bleiben würde.

Alexander Rothenbücher