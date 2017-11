Der neue Vorsitzende Voit holt den Titel

Die Vereinsmeisterschaften der Sportkegler des Keglervereins Haßberge-Steigerwald fanden auf den Bahnen des Oberaurach-Zentrums in Trossenfurt statt. Ausgespielt wurden die Sieger in neun Erwachsenen-Klassen, gleichzeitig wurden die Teilnehmer für die Kreismeisterschaft ermittelt.

Die Planung lag in den Händen der Sportwarte Sebastian Jäger (KSV Rentweinsdorf), Vivien Gerisch und Tamara Bräuter (beide DJK Kirchaich). Ein großes Teilnehmerfeld von 63 Aktiven hatte sich angemeldet. Bei den Herren mit dabei waren auch sechs Spieler der Bayernligamannschaft von Gut Holz Zeil. Sieger wurde allerdings überraschend der neue Vorsitzende des Kegelvereins, Philipp Voit vom SKC Obertheres, mit guten 566 Holz.

Auch wenn bei den Herren kein Podestplatz für Zeil heraussprang, holte Gut Holz fünf Titel. Die meisten Treppchenplätze errangen die Hausherren von der DJK Kirchaich mit zwölf Medaillen. Die Siegerehrung nahm Sportwart und Schriftführer Sebastian Jäger vor. Wenn nicht anders erwähnt, sind alle genannten Teilnehmer für die Kreismeisterschaft qualifiziert.

Ergebnisse , Juniorinnen: 1. Miriam Salberg (Gut Holz Zeil) 494, 2. Vivien Gerisch (DJK Kirchaich) 445, 3. Selina Wirth (DJK Kirchaich) 427, 4. Sabrina Eckert (DJK Kirchaich) 327, verletzt

Junioren: 1. Sven Haderlein (Alle Neun Sand) 565, 2. Marco Endres (Gut Holz Zeil) 555, 3. Fabian Lohr (Gut Holz Zeil) 528, 4. Fabian Deißler (Gut Holz Zeil) 513, 5. Manuel Hörmann (Alle Neun Sand) 512, 6. Florian Achtziger (DJK Kirchaich) 469

Damen: 1. Sabine Schmidt (Gut Holz Zeil) 546, 2. Lisa Eckert (DJK Kirchaich) 518, 3. Katja Gerisch (DJK Kirchaich) 504, 4. Barbara Pfuhlmann (DJK Kirchaich) 503

Herren: 1. Philipp Voit (SKC Obertheres) 566, 2. Steffen Montag (DJK Kirchaich) 558, 3. Thorsten Bräuter (DJK Kirchaich) 540, 4. Olaf Pfaller (Gut Holz Zeil) 538, 5. Patrick Löhr (Gut Holz Zeil) 536, 6. Bastian Hopp (Gut Holz Zeil) 532, 7. Oliver Faber (Gut Holz Zeil) 531, 8. Marcus Werner (Gut Holz Zeil) 525, 9. Sebastian Giebfried (SKK Haßfurt) 493, 10. Frank Vogt (SKC Obertheres) 482, 11. Thomas Fritzel (Alle Neun Sand) 472, 12. Frank Klehr (TV Ebern) 434, 13. Holger Jahn (Gut Holz Zeil) 433, verletzt (die ersten acht qualifizieren sich für die Kreismeisterschaft)

Seniorinnen A: 1. Birgit Müller (Gut Holz Zeil) 487, 2. Monika Drummer (TV Ebern) 480, 3. Agnes Müller (DJK Kirchaich) 453, 4. Gabriele Wirth (DJK Kirchaich) 448

Senioren A: 1. Gerhard Häfner (Gut Holz Zeil) 556, 2. Georg Schropp (Gut Holz Zeil) 544, 3. Andreas Hofmann (TSV Burgpreppach) 522, 4. Heinz Seyfried (DJK Kirchaich) 516, 5. Werner Vierneusel (Gut Holz Neubrunn) 514, 6. Rainer Vierneusel (Gut Holz Neubrunn) 512, 7. Dieter Jäger (Gut Holz Zeil) 510, 8. Klaus Schweinfest (TSV Burgpreppach) 509, 9. Harry Rittel (Gut Holz Zeil), 506, 10. Wolfgang Vogt (SKC Obertheres) 481, 11. Achim Dietz (TV Ebern) 464 (die ersten zehn qualifizieren sich für die Kreismeisterschaft)

Seniorinnen B: 1. Angela Ehrle (DJK Kirchaich) 451, 2. Monika Kempf (SKC Obertheres) 446, 3. Maria Körber (DJK Kirchaich) 387

Senioren B: 1. Robert Neundörfer (Alle Neun Sand) 549, 2. Georg Rumpel (DJK Kirchaich) 548, 3. Stefan Montag (DJK Kirchaich) 547, 4. Wolfgang Frantzen (SKK Haßfurt) 489, 5. Franz Lehnhardt (SKK Haßfurt) 465, 6. Aegid Barth (TSV Burgpreppach) 463, 7. Herbert Faber (Gut Holz Kleinsteinach) 440, 8. Gerhard Bayer (TSV Burgpreppach)

Senioren C: 1. Jakob Schmitt (Gut Holz Zeil) 531, 2. Heinz Dürr (DJK Kirchaich) 508, 3. Helmut Zier (KSV Rentweinsdorf) 506, 4. Horst Keeß (KSV Unterpreppach) 493, 5. Hans-Jürgen Dekarski (KSV Rentweinsdorf) 473, 6. Alfred Schörner (TV Ebern) 447, 7. Peter Hemmer (SG Eltmann) 431 gö