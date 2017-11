Der neue Heimatkalender ist da

Seit 2015 legt die Raiffeisenbank Oberland einen Heimatkalender auf. Nachdem dieser bei den Mitgliedern und Kunden sehr gut angekommen ist, wird es 2018 eine Neuauflage geben. Die Vorstände Ralph Goller und Peter Girndt sowie Hartmut Fischer stellten ihn jetzt der Öffentlichkeit vor.

Der Kalender zeigt zwölf Bilder, die ausschließlich im Kulmbacher Oberland aufgenommen und der Bank von den Fotografen zur Verfügung gestellt worden sind.

Motive sind das Skilanglaufzentrum am Walberngrüner Gletscher, die Schlossanlage Heinersreuth, das Dorfwirtshaus in Schlockenau, ein Blick von der Weidmeser Höhe, das Schulmeisterhäuschen in Waldhermes und der Waffenhammer an der Steinachklamm (alle Fotos von Hartmut Fischer), die Kalte Staude bei Presseck (Helmut Konrad), Ostern in Grafengehaig, die Klosteranlage in Marienweiher, die Marienkapelle bei der Weihermühle und der Marktleugaster Weihnachtsmarkt (alle Claudia Meisel) sowie die Mariengrotte bei Enchenreuth (Marianne Ott).

"Ab sofort wird der Kalender in allen Geschäftsstellen der Raiffeisenbank Oberland kostenlos ausgegeben", sagte Vorstandsvorsitzender Ralph Goller bei Vorstellung. kpw