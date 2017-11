Der MTV lädt ein

red



Am Samstag, 11. November, führen die Orientierungsläufer des MTV Bamberg einen Wettkampf sowohl für erfahrene Orientierungsläufer als auch Neulinge durch. Kinder oder Familien können gemeinsam laufen. Es werden lange und kurze Strecken angeboten. Der Lauf findet im Hauptsmoorwald statt, Treffpunkt um 13.30 Uhr. ist der Wanderparkplatz an der Straße nach Geisfeld an der Rechtskurve von Bamberg kommend. Wegen der notwendigen Vorbereitung der Laufkarten wird um Voranmeldung per Telefon 09524/2980021 oder E-Mail ( roghell@onlinehome.de ) gebeten. Zudem führt der MTV einen Lauf am Samstag, 9. Dezember, am Schloss Seehof durch. Auch hierfür sind Voranmeldungen erwünscht.