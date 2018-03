Der "Mistelplage" in Bramberg zu Leibe rücken

Aufgrund der großen Nachfrage fand auch heuer ein Baumschnittkurs statt. Der Vorsitzende des Haßbergvereines Bramberg Abteilung Obst- und Gartenbau begrüßte dazu auf der "Bramberger Alm" 13 Teilnehmer und den fachlich sehr versierten Referenten Edgar Brohm aus Goßmannsdorf. Dieser hatte im vorigen Jahr bereits den ersten Kurs gehalten.

In dem zweistündigen Vortrag erwähnte Brohm, dass man bei Neupflanzungen Dreierlei beachten müsse: Zunächst sollte man gute Bäumchen kaufen, und dazu zählten "sicher nicht die Bäumchen für fünf Euro beim Discounter". Dann sollte man den Aushub nicht zu klein gestalten. Und ferner gebe es noch verschiedene Schnitte: Pflanzschnitt, Erziehungsschnitt, Vitalisierungsschnitt und Winterschnitt. Um "Johanni" erfolge eine Nachpflege, um überschüssige Triebe zu entfernen. Behandelt wurden auch Pilzkrankheiten und deren Bekämpfung, und auch über das Bienensterben wurde diskutiert.

Rege Nachfrage herrschte nach dem vorgestellten Fachbuch "Fachgerechter Baumschnitt"; es war sofort ausverkauft, und Brohm sicherte eine Nachlieferung zu.

Die Praxis des Baumschnittkurses erfolgte bei scharfem Ostwind, der die Minusgrade noch viel kälter erscheinen ließ. Die im Vorjahr behandelten Bäumchen überprüfte man, wie sie auf den Schnitt reagiert haben. Im letzten Teil der Praxis wurde ein Altbaum aufgesucht, der stark von Misteln befallen war. Hier zeigte Brohm den richtigen Schnitt. Er appellierte an die Teilnehmer, der "Mistelplage" in Bramberg großflächig zu Leibe zu rücken, sonst würden die alten Bäume absterben.

Die Veranstaltung endete wieder auf der "Alm". Hier hatte der Vorsitzende des ehemaligen OGV Bramberg tüchtig eingeheizt und grillte nun leckere fränkische Bratwürste. Die Kosten dafür übernahm der Haßbergverein.



Dritten Schnittkurs angeboten

Edgar Brohm versprach, im nächsten Jahr wieder zu kom-men und den dritten Schnittkurs anzubieten. Damit würde der Kurs in die alljährlichen Veranstaltungen des Haßbergvereins aufgenommen.

Am 7. Juli wird ein "Rosenschnittkurs" an der "Bramberger Mühle" angeboten. Die Teilnehmer bekommen danach Kaffee, Kuchen und Eis. red